Ce se va întâmpla cu milioanele de dolari ale lui Sean Connery. Soţia a decis deja ce va face cu vila în care s-a  filmat James Bond

Actorul Sean Connery, care a încetat din viaţă în ziua de 31 octombrie, la vârsta de 90 de ani, a jucat în mai multe filme rolul lui James Bond, agentul 007: Dr No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thundervall (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds are Forever (1971) şi Never Say Never Again (1983). El a primit, pentru primul film, suma de 12 mii de lire şi a ajuns la un milion de lire în filmul Diamonds Are Forever. Totodată, pentru rolul din Never Say Never Again, Sean Connery a primit 2,3 milioane de lire.

Anii trecuţi se estima faptul că fostul James Bond avea o avere de 350 de milioane de dolari.

Văduva starului, pictoriţa franco-marocană Micheline Roquebrune (91 de ani), a decis să vândă vila de pe Riviera Franceză la scurt timp după deces. Aceasta e o casă din 1920, situată pe malul mării, pe care Connery a cumpărată-o în anii 1980. Aici s-au filmat scene din filmul ”Never Say Never Again” din seria peliculelor cu James Bond. Localnicii îi spun ”locul lui Sean”, scrie click.ro

Are 5 dormitoare, două piscine, sală de gimnastică, sală de fitness, pivniţă, grădini terasate în stil mediteranean. Connery nu a trăit însă decât la reşedinţa din Bahamas după ce s-a retras din cinema, în 2006.

Nu se ştie deocamdată cum vor fi împărţite bunurile după moartea lui. Nu se ştie ce scrie în testamentul întocmit înainte de a fi lovit de demenţă în ultimul an de viaţă. Unicul fiu al lui Sean Connery, Jason (57 de ani), din prima sa căsnicie, cu Diane Cilento, ar putea să rămână fără moştenire din cauza unei relaţii dificile dintre ei.

Unele tensiuni care au existat de-a lungul timpului l-au făcut pe Jason Connery, care e actor şi regizor, să creadă că nu se va alege cu nimic. Într-un interviu mai vechi, el a spus că nu a vorbit niciodată cu tatăl său despre averea pe care o va lăsa după moarte.