Ce dramă a găsit Majda acasă după „Survivor“: „Când am plecat era răcit, când am venit murise“

Cumnatul ei a murit în timp ce ea se afla în Republica Dominicană, iar familia a considerat că e mai bine să nu o anunţe pentru a o proteja. Vestea a dărâmat-o. Mai mult, Majda s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate de când a venit din Dominicană. A rămas cu nişte semne inestetice pe picioare care nu-i vor mai dispărea niciodată, şi acuză şi probleme la stomac. Vedeta ne-a povestit totul despre aventura ei din junglă, într-un interviu acordat pentru Click!.

Majda, ai fost foarte supărată după eliminarea de la „Survivor România”. Consideri că a fost o eliminare nedreaptă, bazata pe strategiile băieţiilor, care te-au scos din competiţie?

Majda: Nu am fost atât de supărată. Mă aşteptam. Orice era posibil, ba, mai mult, aveam şi ghiozdanul pregătit pentru plecare. Eu mi-am asumat că sunt într-un joc şi nu am avut de ce ă consider că este nedrept faptul că sunt nominalizată.

S-a tot spus că există un top al fetelor alcătuit de către băieţi, ce trebuie eliminate din echipa Faimoşilor? Pe ce loc erai pe listă?

Majda: Da. Tot timpul se făcea un top al fetelor. Eu eram în top 3 fete bune, topul se schimba mereu în funcţie de plecarea uneia dintre noi.

Cine era capul răutăţilor în echipa voastră la strategii?

Majda: Când vine vorba de strategii, fiecare "lider" al alianţelor, în mod normal, decide cine ar trebui votat sau cel puţin poate influenţa. Eu nu am făcut parte din nici o alianţă, cred că o echipă trebuie să rămână unită. Până la un punct , ne bazam unu pe celalalt pentru câştigarea fiecărui joc.

Ce a însemnat experienţa „Survivor România” pentru tine?

Majda: O schimbare în viaţa mea! Îţi dai seama cât de puternic eşti în situaţii limită, cât de important este să rămâi cu iubire în inimă când nu ai nimic şi stresul e mare, când foamea poate scoate tot ce e mai urât din oameni. Am înţeles după această aventură că nu ai nevoie de multe lucruri pentru a fi liniştit.

