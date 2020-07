Ce credea îndrăgita Stela Popescu despre divertismentul TV: „Audienţa creşte cu proştii care se uită la orice prostie“

Fiica adoptivă a acriţei ajunge mai rar la mormântul Stelei Popescu, după cum relatează click.ro, deşi a moştenit de la aceasta mai multe case.

„Dacă ai norocul să faci ceea ce-ţi place, viaţa este mai uşoară, nici nu simţi efortul pe care trebuie să-l depui, nu simţi oboseala. Soţul meu câteodată se enerva, mă întreba cum de nu sunt obosită după o săptămână în care jucam şapte-opt spectacole în Bucureşti şi alte două-trei în provincie. Dar pasiunea e cea mai mare forţă care poate călăuzi un om. Am călătorit cu trenuri cu gheaţă la ferestre, am jucat în săli unde spectatorii aveau cojoacele pe ei, dar eu n-am urcat pe scenă cu cojocul pe mine! Când vedeam lumea stup acolo, oameni fericiţi, cum să nu mă încarc, să nu mă bucur?! Am muncit, am îndurat, dar am ştiut întotdeauna pentru ce. Am făcut bani, mi-am ridicat repede casa, m-am bucurat toată viaţa de ea“, declara actriţa într-un interviu.

Totuşi, publicul pe care l-a iubit atât de mult nu o uită. Stela Popescu avea 81 de ani când a murit şi o viaţă dedicată actoriei. Chiar dacă a urcat pe scenă până înainte de a muri, actriţa regreta că oamenii veneau tot mai rar la teatru, preferând, în loc, divertismentul facil oferit de televiziune.

„Viaţa e grea, iar oamenii, preocupaţi de ziua de mâine, au mai puţină disponibilitate de a veni la teatru. Apoi, mai este şi televiziunea, pe care lumea o alege de multe ori în detrimentul culturii, pentru că este cel mai ieftin mijloc de divertisment“, mărturisea ea.

