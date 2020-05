Ce cadou i-a făcut Rod Stewart unei asistente medicale care s-a vindecat de COVID-19 FOTO

Muzicianul a fost impresionat de povestea femeii în vârstă de 35 de ani şi i-a trimis suma de 5.000 de lire sterline. Asistenta a fost filmată în momentul în care s-a reîntâlnit cu copiii săi, după ce a stat 22 de zile internată în spital.

„A fost uimitor! Evident, nu am cum să muncesc pentru moment, a trebuit să îmi iau liber. Aşa că e un ajutor uriaş pentru mine, un părinte care îşi creşte copiii singur. Am trei copii“, a declarat femeia la un post de televiziune.

Muzicianul britanic a vorbit într-un interviu pentru BBC Radio 2 şi despre lupta sa cu cancerul de prostată, cu care a fost diagnosticat în urmă cu trei ani.

Rod Stewart, care se află în categoria de risc avînd în vedere vârsta înantată şi problemele grave de sănătate, a mărturisit că se simte bine şi că s-a izolat în reşedinţa sa din Essex alături de soţia sa, Penny Lancaster, şi patru dintre copiii săi.

„Sigur că mă încadrez în categoria persoanelor vulnerabile, am 75 de ani şi am avut cancer. Dar să vă spun ceva, mă simt bine, sunt într-o formă bună. Mă antrenez de trei sau patru ori pe săptămână. Sunt norocos să am o sală de gimnastică şi o piscină interioară aici...Nu cred că am fost vreodată mai în formă decît acum, nici nu am altceva de făcut“, a mărturisit Rod Stewart, citat de express.co.uk.

El a adăugat: „Vom lupta cu asta (n.r. pandemia) şi vom câştiga. Mărturisesc că a fost o perioadă bună pentru mine, am opt copiii, patru sunt alături de mine şi niciodată n-am avut atât de mult timp pentru ei.“

FOTO Instagram