Ce avere lasă în urmă Bogdan Stanoevici şi cum a ajuns să aibă un băiat cu o franţuzoaică pe care nu a iubit-o

Bogdan Stanoevici a murit fără să-şi împlinească cel mai are vis, acela de a juca la Hollywood. Chiar dacă a trait 22 de ani în Franţa, unde şi-ar fi putut îndeplini visul mai uşor, actorul a murit cu regretul acestei nereuşite.

A plecat din ţară cu câteva luni înainte de Revoluţie, căsătorindu-se doar pentru a obţine actele legale pentru a locui în Franţa.

„Am plecat din ţară în luna mai a lui 1989. M-am căsătorit cu o franţuzoaică şi am plecat oficial, aşa cum intenţionasem. Asta după ce Radu Beligan îmi interzisese să plec din ţară, la un spectacol în Germania. De, eu proveneam dintr-o familie divorţată. Visul meu era să joc la Hollwyood. Doar că nu a fost să mi se împlinească. Atunci am decis să plec din România. Am intenţionat să mă stabilesc în Anglia, am dat de o englezoaică, dar nu a mers. Apoi am cunoscut-o pe soţia mea, care locuia în Franţa. Nu era dragoste între noi, devenisem doar amici. Ne-am căsătorit, dar între timp am stat împreună şapte ani! Şi după divorţ am păstrat o relaţie frumoasă”, povestea actorul pentru impact.ro

Fiul din Franţa este şi cel care va moşteni bunurile lăsate în urmă de actor.

Din declaraţiile de avere depuse odată cu numirea sa ca manager al Circului de Stat Globus, actorul deţinea pe numele său doar un autoturism Chevrolet, din anul 2001 şi o motocicletă Honda, din anul 2002. În conturile bancare avea 150.000 de lei. Deşi a fost ministru în Guvernul Ponta, dar şi director general interimar al Circului Globus din Capitală, în perioada 2017-2020, acesta nu a reuşit să îşi achiziţioneze o casă, locuind cu chirie.

„Prieteni îmi spuneau: Măi, Bogdane, tu eşti cel mai fraier dintre miniştri. Tu cum ai intrat, aşa ai ieşit! Eşti la fel! Nu ai nimic, nu ai şi tu acolo un apartament, o casă, un pământ, o bucată de ceva! Ai o maşină şi o motocicletă. Răspunsul meu era: da, dar eu când mă uit pe geam nu o fac să văd dacă intră mascaţii în bloc, eu dorm liniştit”, povestea Stanoevici, conform aceleiaşi surse.