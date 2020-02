Ce avere imensă a lăsat Kirk Douglas: cine o moşteneşte

În luna august 2019, familia Douglas se reunea pentru a lua masa împreună, context în care au fost realizate câteva fotografii de colecţie.

Primul Oscar al lui Kirk Douglas a fost o îngheţată

Despre viaţa lui se pot scrie vrafuri de romane, însă Kirk Douglas a ales să şi-o aşeze în paginile unui volum de poezii, intitulat sugestiv „Life Could Be Verse (Viaţa ar putea fi un vers – trad)“. Colecţia prezintă călătoria lui prin viaţă: cucerirea succesului este explicată în poemul „Luck“, mariajul este schiţat în „Romance Begins at 80“, eşecul în rolul de tată este oglindit în „Michael“, iar durerea pe care simţit-o după moartea fiului cel mic, din 2004, în urma unei supradoze, este transmisă prin poezia „For Eric“.

Kirk Douglas, născut Issur Danielovich, este fiul unor imigranţi evrei ruşi, iar în biografia apărută în 1988, Douglas „a pictat“ o imagine de neuitat a familiei lui din primii ani trăiţi în America: „Tatăl meu, care a fost un comerciant de cai în Rusia, şi-a cumpărat un cal şi o căruţă mică şi a devenit peticar, aduna haine vechi, piese din metal şi mărunţişuri pentru a le vinde pe câţiva bănuţi. Chiar şi în cea mai săracă parte a oraşului, unde toate familiile se luptau pentru supravieţuire, peticarul era situat pe cea mai joasă treaptă. Şi eu eram fiul peticarului“.

Kirk Douglas a primit trei nominalizări la Oscar, însă nu a câştigat niciodată, primind doar o statuetă onorifică







Provenind dintr-o familie săracă, în copilărie Douglas a trebuit să vândă gustări morarilor pentru a câştiga bani pentru lapte şi pâine. Mai târziu, a livrat ziare şi a lucrat în mai mult de 40 de locuri înainte de a deveni actor.

În timpul studiilor, Douglas a jucat în mai multe piese de teatru şi astfel a descoperit calea pe care avea să o urmeze: „Singurul lucru din viaţa mea pe care l-am ştiut mereu, care a fost mereu constant, a fost dorinţa de a deveni actor. Am jucat într-o piesă, unde am avut rolul unui cizmar. Tatăl meu, care n-a fost interesat de actorie, a fost prezent, în spate, eu nu am ştiut. La final, mama mi-a ofeirt primul meu Oscar: o îngheţată. Nu am uitat niciodată acel moment.“