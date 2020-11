Ce afacere de pandemie a început Lavinia Pârva şi de ce nu poartă verighetă: „Nu vă este frică că se lipește COVID-ul de metal?”

„Am ales să construiesc o linie vestimentară versatilă, practică şi îndrăzneaţă totodată. Şi, pentru că mereu am simţit că frumuseţea înseamnă simplitate, această linie se adresează femeilor cu personalitate, care aleg simplitatea şi bunul gust. Pentru că mă consider o persoană pretenţioasă în ceea ce priveşte vestimentaţia mea, nu mi-a fost facil să găsesc articole cu care să rezonez zilnic. Astfel, am început să caut un atelier de croitorie şi am conceput prima colecţia a brandului Lavinia Shop”, vorbeşte ea despre povestea acestei afaceri, în care îi este alături buna ei prietenă, Maria Grigoriu.

Lavinia Pârva FOTO Click!

Ea este şi propriul fotomodel pentru hainele promovate online.