Ce abuzuri a îndurat celebra Paris Hilton. „Am fost bătută şi sugrumată!”

Spre stupoarea tuturor celor care n-o credeau în stare pe starletă decât de lucruri superficiale şi strălucitoare, am descoperit un trecut destul de întunecat în viaţa lui Paris. Poate că bate în 40 de ani şi simţea nevoia să iasă la înaintare cu ceva mai consistent decât obişnuitele arestări pentru posesie de cocaină sau condus sub influenţa alcoolului. Poate că-i la modă să te dai victimă acum, când America mănâncă pe pâine orice ştire #MeToo, şi-atunci o poveste emoţionantă, de supravieţuitoare a unor repetate agresiuni fizice şi emoţionale, n-are cum să strice.

Indiferent de motiv, Hilton s-a pus frumos machiată şi aranjată în faţa camerei şi a vorbit despre adolescenţa ei traumatizantă şi despre cei cinci foşti iubiţi care au bătut-o. „Am avut multe relaţii abuzive la viaţa mea“, a declarat ea pentru People. „Am fost sugrumată, am fost lovită şi apucată în mod brutal. Am suportat mult prea mult din ceea ce nimeni n-ar trebui să suporte“, spune cea care a fost logodită de trei ori (cu Jason Shaw, Paris Latsis şi Chris Zylka), dar n-a avut parte de nicio nuntă sau căsnicie până acum.