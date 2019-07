Carmen Tănase, dezvăluiri emoţionante despre Florina Cercel, pe care a vizitat-o cu o zi înainte să moară: „Am simţit că şi-a luat rămas bun de la mine“

Carmen Tănase a mărturisit că a fost în vizită la buna sa prietenă Florina Cercel chiar cu doar câteva ore înainte de decesul actriţei, scrie Libertatea

Cele două prietene se vizitau des, pe lângă timpul pe care îl petreceau la repetiţiile şi la spectacolele pe care le aveau împreună.

„Florina şi-a dorit discreţie, aşa cum a şi trăit. Eram prietene foarte bune. Am vizitat-o ieri după-amiază şi am simţit că şi-a luat rămas bun de la mine. La plecare, mi-a spus să am grijă de mine“, a declarat, pentru sursa menţionată, Carmen Tănase.

Actriţa i-a făcut şi un portret colegei şi bunei sale prietene: „Fascinantă, o femeie puternică, integră, vulcanică , extrem de generoasă, sărea să ajute pe toată lumea cu lucruri importante, avea un caracter foarte frumos. A fost o forţă şi o să rămână. Am jucat mult cu ea, era extraordinară ca parteneră de scenă“.

Carmen Tănase a mai mărturisit că Florina Cercel nu a mai jucat în spectacole în ultimele luni, două dintre cele în care era distribuită fiind suspendate.

Carmen Tănase şi-a amintit că s-au împrietenit la filmările pentru „Inimă de ţigan“: „La început, nu îndrăzneam să îi trec prin faţă sau să sper la o prietenie cu Florina! Ne-am apropiat la filmările pentru «Inimă de ţigan»“.

Actriţa Tania Popa a fost uimită de moartea Florinei Cercel şi a declarat pentru sursa citată : „Sunt şocată de decesul Florinei Cercel. Am aflat de la colegul meu Gavril Pătru, care a scris pe unul dintre grupurile de spectacole“.

Şi Tania Popa a povestit ce amintiri are cu marea actriţă: „La prima noastră întâlnire a fost destul de rece cu mine, apoi m-a plăcut foarte repede, a fost o apropiere între noi, ţinea la mine ca la o fiică. Nu ne vizitam, dar eram amândouă fericite când ne întâlneam. Mă alinta «Taniuşca». Ne intersectam des la coaforul de la teatru“.

Actriţa a vorbit şi despre ultima întâlnire dintre cele două, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, când Ileana Stana Ionescu a decis să se retragă din lumina reflectoarelor, iar Florina Cercel a preluat rolul ei în piesa „Terorism“: „Am jucat împreună în spectacolul «Terorism». Era OK, zicea că se simte bine, asta ne-a spus nouă atunci. Florina Cercel a jucat o singură dată în această piesă de teatru, după care problemele de sănătate au reapărut“.

Tania Popa a mai declarat, pentru Libertatea, că în urmă cu câteva luni, când boala încă nu o doborâse, marea actriţă avea planuri mari: „Îmi propusese să jucăm împreună într-o piesă de teatru, doar noi două, la Teatrul Dramaturgilor. N-am mai apucat…“.

Florina Cercel s-a născut pe 28 ianuarie 1943 la Piatra-Neamţ, iar în cei peste 50 de ani de carieră a avut peste 100 de roluri în teatru şi film.

A debutat ca actriţă pe scena Teatrului Dramatic de Stat din Galaţi, în 1964. În perioada 1965-1973, a jucat la Naţionalul din Timişoara, în piese precum „Micul infern“ de M. Ştefănescu, „Regele moare“ de Eugen Ionescu, „Mincinosul“ de C. Goldoni, „Aceşti îngeri trişti“ de D.R. Popescu. Din 1972 a făcut parte din echipa Teatrului Naţional „I.L. Caragiale“ din Bucureşti. „Bacantele“ după Euripide, „Revizorul“ de N.V. Gogol, „Moartea unui comis voiajor“ de Arthur Miller, „Căsătoria“ de Gogol, „Azilul de noapte“ de M.Gorki sunt doar câteva dintre piesele în care a fost distribuită pe scena Naţionalului bucureştean.

Printre cele mai recente roluri se numără cel al Teodorei din „Dumnezeu se îmbracă de la second-hand“ de Iulian Margu, în regia lui Ion Caramitru, şi Zerline din piesa „Camerista“ după Hermann Broch, regizată de Dan Stoica.

A jucat şi în filme precum „Fraţii“ (1970), „Filip cel bun“ (1973), „Prin cenuşa imperiului“ (1976), „Iarna bobocilor“ (1977), „Vară fierbinte“ (1982), „Căruţa cu mere“ (1984), „Crucea de piatră“ (1993), „Les Percutes“ (2002), „Ambasadori, căutăm patrie“ (2003), „The Half Life of Timofey Berezin“ (2006). La postul Acasă TV a interpretat roluri în telenovelele „Inimă de ţigan“ (2007), „Regina“ (2008), „Aniela“ (2009).

A primit în 1990 premiul UNITER pentru „cea mai bună interpretare feminină“, pentru rolul Vassa Jeleznova din spectacolul „Vassa Jeleznova“, după Maxim Gorki, regizat de Ion Cojar. Florina Cercel, în „Trilogia antică“ În 2002, a fost decorată cu însemnele Ordinului Naţional „Serviciul Credincios“ în grad de Cavaler, iar Ministerului Culturii şi Cultelor i-a acordat premiul pentru cea mai bună actriţă a anului, pentru rolul Anna Andreevna din spectacolul „Revizorul“, după Nicolai Vasilievici Gogol. Vassa Constantin şi Florina Cercel

