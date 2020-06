Carmen Tănase contestă măsurile din pandemie: „Au fost mult exagerate, problema e de ce? Eu cred că e o etapă şi că urmează ceva foarte rău“ VIDEO

Invitată duminică seara în emisiunea lui Mihai Gâdea de la Antena 3, actriţa Carmen Tănase a declarat că, în opinia ei, măsurile luate de autorităţi în plină criză sanitară „au fost mult exagerate“.





Actriţa a comparat situaţia actuală cu scenariul filmului „Contagion“ şi a mărturisit că i se pare „bizară“ asemănarea.

„Am văzut imaginile pe care le-a văzut toată lumea, cu nişte oameni din China care cădeau ca muştele. Apoi, lucrând în televiziune, am zis «mă, dar cum cad ăştia fix în dreptul unei camere de supraveghere?». De la început am fost sceptică. Nu am răspunsuri clare, dar rămân sceptică”, a spus Carmen Tănase.

„Apoi, lucrurile s-au liniştit. După două săptămâni am văzut că începe nebunia (...). Eu am mai văzut un film asemănător, «Contagion». Mi s-a părut bizară asemănarea. Atât spun (...). Am fost de atâtea ori în viaţa mea răcită, am stat la pat cu temperatură, cu imunitatea la pământ. Nu mă sperie neapărat dacă se întâmplă. Nu o să stau acum să mă feresc de oameni. E o chestie de omenie, nu pot să fac asta pentru că atunci înseamnă că am abandonat lupta şi încă mai am nişte lucruri de spus“.