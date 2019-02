Care este starea Ronei Hartner după operaţia la colon: „Intervenţia a fost complicată“

„Sunt bine. Mă ţine credinţa, speranţa şi nu vreau să cultiv frica. Eu am venit în România pentru „Scena Misterelor“ (n.r. - noua emisiune a lui Dan Negru ce va fi difuzată la Antena 1) trebuia să plec joi în Franţa. De miercuri nu mă simţeam în apele mele. Înainte să mă duc la aeroport, doctorul mi-a zis că nu plec nici până la Sinaia, pentru că mă va opera de urgenţă. La tomograf s-a arătat că am o tumoare la colon, asta mă seca de puteri. Era o stare surdă de rău, am făcut nişte investigaţii în Franţa, dar nu dădea nimic. Eu sunt un om care nu ia medicamente decât dacă spune doctorul. Dacă luam avion făceam flebită (n.r.- o afecţiune care se manifestă prin inflamarea venelor) mi se umflau membrele.

Suntem împreună, Herve a rămas cu mine aici, ne-am uitat la film. Rugăciune la greu. Aşa petrecem, primim familia, vizite, îi liniştim pe toţi. Mâine dimineaţă la prima oră mă operez, îi rog pe toţi să aprindă o candelă pentru mine“, a declarat Rona Hartner, sâmbătă, la „Star Matinal de Weekend“.

Rona Hartner a fost internată de urgenţă vineri

„Dragii mei, înainte să apară vreo veste ciudată, trebuie să vă spun eu despre ce e vorba. Am avut o mică stare proastă joi noaptea, vineri am fost preluată de urgenţă şi internată de urgenţă la Spitalul Floreasca. Voi fi operată luni. Au găsit ceva la tomograf care nu este prea bun. Vreau doar să vă rog pe această cale tuturor să nu vă fie frică să vă duceţi la doctor când vă simţiţi rău. Pentru că poate fi un pic mai rău decât ce pare. Eu am crezut că este o ocluzie intestinală, dar de fapt este o altă problemă, dar este vorba despre o tumoare. Nu mi-e frică să o operez de urgenţă, e cea mai bună soluţie. Am şansa să fiu la un mare profesor din România, nu am nicio grijă, nu am nicio frică. Am început deja tratamentul cu fier ca să fiu în formă pentru operaţie. Vă rog frumos să vă rugaţi pentru mine. Să vă uitaţi la emisiunea «Scena misterelor» de la Antena 1, pe care am înregistrat-o săptămâna trecută. Mă bazez pe mesajele voastre dragi şi să ştiţi că o să ies învingătoare, pentru că, din fericire, doctorul mi-a spus că tumoarea este localizată, deci operabilă. Ceea ce este bine. Vă ţin la curent şi am încredere în medicii din România“, a declarat Rona Hartner.

Recent, Rona Hartner a anunţat că se căsătoreşte cu DJ-ul francez Herve, în vârstă de 43 de ani. Ea a mai fost căsătorită până în 2008 cu actorul Rocco Sedano împreună cu care are o fată, pe Rita Sumalya.