Care este starea lui Kevin Hart, operat după ce a suferit un grav accident rutier. Dwayne Johnson: „E norocos, putea fi mult mai rău“

Dwayne Johnson a confirmat că actorul Kevin Hart, care îi este prieten şi coleg în mai multe filme, se simte bine în urma accidentului de maşină în care a fost implicat la începutul lunii, scrie News.ro

„Este un bărbat norocos. Totul e bine. Am vorbit cu Kevin - am luat legătura astăzi. Şi ştiţi ceva? Lucrurile astea se întâmplă în viaţă şi, slavă Cerului, era legat frumos în scaunul de maşină“, a declarat The Rock la „The Kelly Clarkson Show“.

Hart trebuia să fie primul invitat al lui Clarkson în emisiunea televizată, însă în urma accidentului, Johnson a revenit mai devreme din luna de miere şi i-a ţinut locul.

Cei doi sunt prieteni apropiaţi. „Îl iubesc, este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Şi, sincer, vreau să spun, slavă Domnului, putea fi mult mai rău. Aşa că este un norocos şi ştie asta“, a spus Johnson, care îl va vizita curând pe Hart la spital.

Kevin Hart, cunoscut pentru roluri din filme ca „Ride Along“ şi „Jumanji: Welcome to the Jungle“, a fost spitalizat cu răni grave la spate, după ce maşina în care se afla, Plymouth Barracuda din 1970, a ieşit pe partea carosabilă în apropiere de autostrada Mulholland, la sud de Calabasas.

Kevin Hart şi şoferul maşinii în care se afla au fost spitalizaţi, iar actorul a suferit o intervenţie chirurgicală la spate. O a treia persoană a suferit răni minore. Şoferul nu era sub influenţa alcoolului.

Recent, Hart a anunţat că va juca în comedia cu supereroi „Night Wolf“, iar în decembrie va putea fi văzut în „Jumanji: The Next Level“. El filmează şi pentru „Fatherhood“, care va fi lansat în 2020.

