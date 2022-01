Care este motivul din spatele divorţului dintre Dan Bittman şi Liliana Ştefan, mama celor trei copii ai solistului

Au existat numeroase zvonuri cu privire la motivul pentru care s-a destrămat relaţia lor, printre care că artistul ar fi fost într-o relaţie cu actriţa Monica Odagiu.

„Liliana Ştefan nu mai este partenera mea de viaţă de 4 ani cel puţin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărţim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărţirea aceasta, pentru că fiind şi mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult şi cu care am fost şi cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna şi aici recunosc că sunt eu de vină şi acolo s-a ajuns”, a spus Dan Bittman, la acea vreme.

