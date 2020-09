Cântăreţul Zayn Malik şi topmodelul Gigi Hadid au devenit părinţii unei fetiţe

Cântăreţul Zayn Malik a anunţat, miercuri noapte, că el şi topmodelul Gigi Hadid au devenit părinţii unei fetiţe „sănătoase şi frumoase”.

Malik, fost membru al grupului One Direction, în vârstă de 27 de ani, a partajat pe reţelele de socializare o fotografie alb-negru alături de care a scris: „Iubirea pe care o simt pentru această fiinţă mică este dincolo de puterea mea de înţelegere”.

Hadid, în vârstă de 25 de ani, a confirmat în luna aprilie, la emisiunea lui Jimmy Fallon, că este însărcinată.

Cei doi au o relaţie din 2015.

Malik este al treilea membru al grupului One Direction care a devenit tată, după Louis Tomlinson şi Liam Payne.

Anunţul făcut de el a venit la câteva ore după ce a publicat informaţii privind un nou cântec, „Better”, care va fi lansat vineri.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw