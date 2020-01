Cântăreţul britanic Rod Stewart, acuzat că a lovit un paznic la o petrecere de Revelion

Cântăreţul în vârstă de 74 de ani, cunoscut pentru melodii precum "Maggie May" sau "Sailling", şi familia sa se aflau la hotelul Breakers, din Palm Beach, atunci când li s-a interzis accesul la o petrecere care avea loc în sala dedicată copiilor din luxoasa clădire.







Rod Stewart este acuzat că a lovit un paznic care supraveghea evenimentul din cauză că acesta nu a cedat insistenţelor fiului său.





Artistul a fost arestat pentur atac, un delict minor care este în general sancţionat cu amendă.





El va trebui să apară în faţa tribunalului din Palm Beach pe 5 februarie.





Născut pe 10 ianuarie 1945, Sir Roderick David Stewart este unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni britanici. Artistul englez, care are şi origini scoţiene, este interpretul unor piese celebre, precum „Sailing”, „'Da Ya Think I'm Sexy" şi „Some Guys have All the Luck”. Albumele lui au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.





Şase dintre albumele lui au ajuns, consecutiv, pe primul loc în topul britanic de specialitate, iar 31 de piese, între primele zece poziţii ale clasamentului single-urilor. Cât priveşte Billboard Hot 100, patru dintre single-urile lui au ocupat primul loc.





Rod Stewart a devenit cunoscut la finalul anilor 1960, când făcea parte din The Jeff Beck Group. A cântat apoi cu Faces, în paralel dezvoltându-şi cariera solo. A colaborat cu numeroşi artişti, între care Ronnie Wood, Tina Turner, Sting şi Brian Adams, Mick Fleetwood şi Peter Green.





Ca artist solo, Stewart a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994. Ca membru al grupului Faces, el a fost inclus în 2012.