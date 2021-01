Cântăreţul şi actorul Justin Timberlake a confirmat că a devenit din nou tată

Al doilea copil al cuplului este tot băiat, botezat Phineas, născut după cinci ani de la primul fiu, Silas.

Timberlake, în vârstă de 39 de ani, a declarat: „Este minunat şi atât de drăguţ. Nimeni nu doarme. Dar suntem încântaţi. Suntem încântaţi şi nu am putea fi mai fericiţi”.

El şi Biel s-au căsătorit în 2012, iar Silas s-a născut în aprilie 2015.

Timberlake a mai povestit: „Este foarte distractiv. Silas este foarte încântat. Îi place foarte mult. Phin nu poate merge sau nu îl poate urma deocamdată, aşa că vom vedea ce se va întâmpla”.

Interviul integral va fi difuzat luni.

În aprilie 2018, Biel a declarat pentru „Entertainment Tonight”: „Copiii sunt uimitori. Sunt dificili, dar sunt minunaţi. Cred că ar fi fantastic să avem o familie mai mare”.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S