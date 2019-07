Cântăreaţa Natalie Imbruglia, însărcinată cu primul copil: „Mă simt norocoasă că a fost posibil prin fertilizare in vitro şi cu ajutorul unui donator de spermă“ FOTO

Natalie Imbruglia este însărcinată pentru prima dată, copil pe care urmează să îl aducă pe lume în toamnă, scrie contactmusic.net

Cântăreaţa britanică a dezvăluit, prin intermediul postării din mediul online, şi că a fost „norocoasă“ datorită unui donator de spermă anonim şi a tratamentului de fertilizare in vitro.

„După cum puteţi vedea în imagine, mai am un anunţ de făcut… (nu, nu am înghiţit un pepene). Aştept primul meu copil care va veni în această toamnă. Cei care mă cunosc ştiu că mi-am dorit asta de mult timp şi mă simt norocoasă că a fost posibil prin fertilizare in vitro şi cu ajutorul unui donator de spermă. Nu voi face mai multe declaraţii despre asta. Abia aştept să înceapă această aventură… un nou album şi un copil“, se arată în textul scris de Natalie Imbruglia, însoţit de o fotografie în care îşi arată burtica de gravidă,

În acelaşi mesaj, cântăreaţa a transmis încă o veste bună pentru fani, aceea că a semnat un nou contract cu casa de discuri BMG. Mai mult, le-a spus că, în ultimul an şi jumătate, a scris foarte multe cântece: „Sunt foarte fericită să anunţ că am semnat un contract cu BMG. Ce echipă minunată. Am fost foarte ocupată în ultimul an şi jumătate lucrând la un nou album şi abia aştept să împărtăşesc noile mele piese cu voi toţi!!“.

Natalie Imbruglia a divorţat în 2008, după cinci ani de mariaj, de rockerul Daniel Johns, solistul trupei Silverchair, şi a mai avut o relaţie cu David Schwimmer, star al serialului „Prietenii tăi/ Friends“.

Vorbind despre a ideea de a avea copii în 2015, ea spunea: „Vreau copii, asta este ceva important pentru mine, dar nu au fost bărbaţi prin jur. Am fost focusată pe carieră de la o vârstă mult prea fragedă şi am vrut să devin cunoscută în întreaga lume, dar acum tot ce vreau e să fiu fericită“.

Natalie Imbruglia, născută în Australia şi devenită cetăţean britanic, de asemenea actriţă, a devenit cunoscută pe scena muzicală în 1997 cu single-ul „Torn“, care i-a adus o nominalizare la premiile Grammy.

La începutul anilor '90, ea s-a făcut remarcată ca actriţă în serialul australian „Neighbours“. La doi ani după ce a părăsit echipa serialului, Natalie a început o carieră în muzică, iar albumul său de debut, „Left of the Middle“, a fost lansat în 1997 şi a fost vândut în peste şapte milioane de exemplare. Au urmat materialele discografice „White Lilies Island“ (2001), „Counting Down the Days“ (2005) şi „Come to Life“ (2009), însă acestea nu au putut egala succesul comercial al albumului său de debut.

Cel mai recent album de studio al Nataliei Imbruglia, care a concertat de mai multe ori în România, este „Male“, constă în coveruri ale unor piese interpretate în versiunile lor originale de bărbaţi şi a fost lansat în 2015.

