Cântăreaţa Amna a divorţat după nouă ani de căsnicie: ce mesaj a transmis

Nu mi-am dorit sa ating acest subiect, dar presa a fost cu un pas inaintea mea. Am fost tot timpul o persoana asumata, asa ca va confirm faptul ca am divortat. Ca si pana acum, imi doresc ca tot ce tine de viata mea personala sa ramana asa. De aceea, nu voi mai dezbate acest subiect. Va multumesc mult pentru intelegere! Ma voi concentra pe muzica, asadar, stay tuned!