Cântăreaţa Adda şi soţul său, vacanţă cu peripeţii alături de chef Scărlătescu: „Ne izbeam de pereţi, era apocalipsa“

Solista a tras spaima vieţii ei şi a crezut, la un moment dat, că nu se va mai întoarce vie acasă.

„Aseară am ancorat într-un golf drăguţ, după un drum puţin agitat pe mare. La câteva minute după ce ne-am pus să mâncăm, marea a început să se agite rău şi să bată tare vântul. Cel mai safe a fost să plecăm de acolo, pentru că nu e bine să rămâi ancorat între stânci când vremea nu e ok. Aşa că am plecat. Ne aştepta un drum de 4 ore (teoretic). Dar a durat de la 11:30 până la 6:30 dimineaţa. Am avut parte de cea mai înfricoşătoare experienţă din viaţa noastră: furtună pe mare. Pentru cunoscători - 35 de noduri vânt frontal, timp de 7 ore şi valuri de 2/3 m. Barca trosnea din toate încheieturile, ne izbeam de pereţi, nu puteam merge normal pentru că ajungeam pe jos, zici că băusem tot alcoolul din lume. Imaginaţi-vă cele mai urâte serpentine plus cele mai urâte turbulenţe şi înmulţiţi totul cu 10000. A început să intre apa prin hublourile securizate, puntea era inundată. La fel si spatele. Barca de salvare era în moarte clinică.“