Calendarul Pirelli 2022, realizat de Bryan Adams. Iată cele mai senzuale imagini | FOTO

După o pauză de un an, cauzată de pandemia de coronavirus, calendarul Pirelli revine, cu o ediţie de inspiraţie muzicală, realizată de Bryan Adams. Cunoscut publicului larg mai degrabă ca interpretul baladei ”Everything I Do I Do It for You”, Bryan Adams are, de 20 de ani, şi o consistentă carieră ca fotograf.

Pentru Pirelli, Bryan Adams a încercat să redea viaţa artiştilor în turnee. Aceasta este şi tema piesei „On The Road” – pe care solistul a compus-o pentru calendar şi care va fi inclusă pe următorul său album.

Foto EPA EFE