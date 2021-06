Britney Spears a cerut iertare fanilor pentru că a pretins că se simte bine deşi suferea din cauza tutelei „abuzive”

Joi seară, pe Instagram, ea a scris că nu a vorbit despre asta înainte din cauza mândriei: „Nu vreau ca oamenii să creadă că viaţa mea e perfectă, pentru că, fără îndoială, nu este şi, dacă aţi citit ceva despre mine în ştirile de săptămâna aceasta, ştiţi evident că acum nu este”.

Starul a declarat miercuri, în faţa unui judecător, că doreşte ca tutela, sub care se află de 13 ani, să înceteze. Ea a dezvăluit că aranjamentul cere să folosească metode contraceptive şi o împiedică să se recăsătorească.

Spears s-a scuzat pentru că a ascuns fanilor adevărul: „Am făcut-o din cauza mândriei mele şi mi-a fost ruşine să împărtăşesc ce mi se întâmplă... sincer, cine nu vrea să îşi cucerească Instagramul într-o lumină amuzantă?”.

Artista în vârstă de 39 de ani se află sub tutelă din 2008.

Britney Spears, care a luat o pauză în activitate din 2018, a cerut în 2020 să fie scoasă de sub tutela tatălui ei. În 2007, după divorţul de Kevin Federline, cântăreaţa a avut un comportament considerat haotic. Ea a pierdut custodia celor doi copii, pe care îi vizitează în prezent. Presupusa cădere nervoasă a stat la baza internării ei într-un centru de refacere, iar în 2008 a fost plasată sub tutela tatălui ei. A lansat de atunci trei albume, a susţinut o rezidenţă de doi ani în Las Vegas şi a avut numeroase apariţii la posturile americane de televiziune.

Britney Spears, ale cărei discuri au fost vândute în aproximativ 150 de milioane de copii, de la debutul din 2001, este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti pop din istorie.

Născută pe 2 decembrie 1981, în McComb (Mississippi), este cântăreaţă, dansatoare şi actriţă. Primele două albume de studio ale ei, „Baby One More Time” (1999) şi „Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o să devină o vedetă a muzicii pop. De atunci, Britney Spears a câştigat numeroase trofee şi distincţii, între care un Grammy şi două trofee Emmy, a lansat în total 9 albume de studio, cel mai recent fiind „Glory", apărut în august 2016.