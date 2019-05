Brigitte şi Pastramă s-au căsătorit civil. Primele imagini de la eveniment şi declaraţiile celor doi

După ce s-au cunoscut şi s-au logodit în cadrul reality show-ului „Ferma“, Brigitte şi Florin Pastramă au semnat luni, 27 mai, actele de căsătorie, la primăria din Voluntari.

Fosta soţie a tenismenului Ilie Năstase şi-a schimbat şi numele pe Facebook după ce a devenit oficial doamna Pastramă.

Pentru marele eveniment, Brigitte a optat pentru o ţinută albă, formată din fustă creion şi top cu fulgi şi paiete, în timp ce Florin Pastramă a purtat o cămaşă neagră, accesorizată cu papion în aceeaşi nuanţă, pantaloni negri şi sacou crem.

Brigitte a avut un buchet de trandafiri albi, iar în ceea ce priveşte coafura, vedeta a ales să îşi strângă părul.

Brigitte a făcut primele declaraţii în calitate de doamna Pastramă: „Mă simt mai liniştită, aşteptam acest moment şi vreau să zic că din momentul în care i-am dat sufletul şi trupul meu lui Florin, am făcut-o pentru o relaţie de durată şi nu pentru o relaţie de o noapte. Am ştiut că o să ajungem aici. Noi visăm la un copil, dar lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe de acest lucru“. Florin Pastramă este fericit că s-a căsătorit: „Mă simt foarte fericit, este visul meu, visul tatălui meu, să mă căsătoresc şi să port numele mai departe. Pastramă e un brand. Dacă nu eu, atunci cine? Eu sunt bun, dar ea e nebună. E greu cu ea!“.

Mama lui Pastramă a declarat, pentru Pro TV, că îşi doreşte cât mai mulţi nepoţi: „Să fie sănătoşi, să aibă linişte, pace sufletească, că asta este cel mai important pentru ei, să aibă înţelegere. Dacă ei sunt bine şi noi, părinţii, suntem bine“.

Printre invitaţi se află Oana Roma, Cristina Cristina Szeifert, sora lui Brigitte, dar şi familiile celor doi. La cununie au fost prezente Ioana Filimon, Otilia Billionera şi Otniela Sandu, colegele celor doi de la „Ferma“, potrivit Pro TV

Petrecerea de nuntă, care va avea loc pe 7 iulie, se anunţă a fi una grandioasă, cu peste 350 de invitaţi, inclusiv toţi concurenţii din emisiunea de la Pro TV.

Relaţia celor doi a început în fermă, deşi în momentul în care au intrat în concurs ambii erau logodiţi cu alte persoane. Chiar dacă de-a lungul emisiunii, Brigitte şi Pastramă au avut mai multe dispute aprinse şi nimeni nu credea că relaţia lor va rezista, fosta soţie a lui Ilie Năstase a mărturisit că vrea chiar să-i dăruiască un copil.

„De ziua lui, Florin m-a cerut de nevastă şi nu a fost o glumă. Eu doresc să-i împlinesc visul pe care-l are de 40 de ani şi vreau să fiu mama copilului lui. Îşi doreşte foarte mult un copil. Eu sunt o mamă singură a doi copii. Cred că Dumnezeu mi-a dat o ultimă şansă şi nu vreau să o ratez şi prioritatea noastră este să devenim o familie şi să avem un copil. Pentru că foarte multă lume se uită la noi, suntem într-un fel un model, pozitiv sau negativ, nu ştiu, vrem să facem lucrurile cum trebuie şi trebuie să facem o cununie religioasă în faţa lui Dumnezeu, pentru că suntem doi oameni foarte credincioşi şi fără Dumnezeu nu se poate face nimic. Apoi vom face copilul“, declara Brigitte în urmă cu puţin timp.

Ea a povestit şi cum s-a îndrăgostit de omul de afaceri: „Departe de mine gândul să vin în fermă şi să mă combin! În perioada în care ceilalţi concurenţi m-au numit trădătoare şi şi-au bătut joc de mine, unica persoană care a plâns şi care a fost alături de mine a fost Florin. M-a susţinut când eram jos, la pământ. Aşa mi-a câştigat sufletul. Nu m-a cucerit cu fizicul său sau pentru că este Florin Pastramă, dimpotrivă, pentru mine a fost o problemă la început că era Florin Pastramă. N-aş fi crezut niciodată că o să ajung să am o relaţie cu cineva într-un reality show. Dar am avut nevoie de el şi am avut nevoie să iubesc ca să pot să zâmbesc“.

De când au făcut cunoscută relaţia lor de iubire, Brigitte nu s-a sfiit să îşi exprime sentimentele şi a făcut mai multe postări, în mediul online, în care îi face declaraţii de dragoste iubitului ei, Florin Pastramă.

