Brânzoi din „Las Fierbinţi“ are o familie tare frumoasă. Ce meserie are soţia lui şi cum arată gemenii lor

Ei bine, puţini ştiu că Ion Ionuţ Ciocia este, în primul rând, un familist convins, având un mariaj trainic de foarte mulţi ani. Soţia lui este contabilă şi duce o viaţă departe de lumina reflectoarelor, în ciuda faptului că Ion Ciocia este unul dintre cei mai recunoscuţi şi îndrăgiţi actori din România. ”E expert contabil. Am zis că meseria noastră e destul de ciudată, azi ai angajamente, mâine n-ai. Şi atunci am zis: „bă, nu-mi iau actriţă, să nu murim amândoi de foame”. Nu, întâmplarea a făcut să nu fie actriţă, pentru că am avut şi prietene actriţe. Întâmplarea a făcut să mă însor cu ea. Aşa a vrut Dumnezeu.”, a declarat pentru Click, Ion Ionuţ Ciocia.

