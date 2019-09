Brad Pitt, despre experienţa la Alcoolicii Anonimi: „Era un spaţiu în care nu mă simţeam judecat“. Noi detalii privind lupta cu dependenţa de băutură

„Am făcut lucrurile atât de repede cât am putut, aşa că am înlăturat dependenţa de alcool“, a explicat Pitt într-un interviu recent.

Actorul american a petrecut un an şi jumătate la Alcoolicii Anonimi, făcând parte dintr-un grup de recuperare format exclusiv din bărbaţi, experienţă despre care a oferit mai multe detalii.

„Erau toţi acei bărbaţi în jurul meu, care se deschid în faţa ta şi sunt sinceri într-o manieră în care niciodată nu o mai întâlnisem. A fost acel spaţiu unde punerea la zid nu exista şi, în acelaşi timp, nu m-am simţit judecat“, a povestit Brad Pitt.

Programul Alcoolicilor Anonimi s-a dovedit a fi un spaţiu cu adevărat sigur pentru Pitt, care, chiar dacă este un actor de top faimos, a fost în stare să investească în totalitate în el prin intermediul mediului de confesare dincolo de articolele apărute în tabloide.

Interviul acordat publicaţiei The New York Times nu a fost primul în cadrul căruia Pitt s-a confesat în privinţa dependenţei sale de alcool.

În 2017, într-un interviu pentru revista „GQ Style“, starul american a recunoscut că excesele pe care le-a comis în trecut - consumul abuziv de alcool şi de marijuana - l-au „separat emoţional“ de oamenii pe care îi iubea. Tot atunci, Brad Pitt spunea că merge la psiholog şi că despărţirea de actriţa Angelina Jolie (44 de ani) a reprezentat pentru el „un uriaş generator de schimbare“.

„Nu-mi amintesc să fi avut o singură zi după ce am terminat facultatea în care să nu fi băut alcool sau să nu fi fumat o ţigară cu marijuana. Sunt cu adevărat fericit că am renunţat la aceste lucruri. Am renunţat la toate, cu excepţia alcoolului, atunci când mi-am întemeiat o familie. Însă asta nu m-a ajutat să evit ce s-a întâmplat în toamna anului trecut. Consumam prea mult alcool. Îmi plăcea vinul şi, cu toată sinceritatea, puteam să bag un rus sub masă bând împreună votcă. Eram un băutor profesionist. Eram bun la asta “, a declarat, în 2017, Brad Pitt