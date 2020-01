Brad Bitt, lăudat pentru modestie. Gestul făcut de actor care a înduioşat internetul: „Ştim cine eşti!“ FOTO

Toată lumea ştie cine este Brad Pitt, nu-i aşa? Cu siguranţă, el nu are nevoie de nicio prezentare. Cu toate acestea, starul a dat dovadă de modestie şi a purtat un ecuson cu numele lui, în cadrul dineului anual oficial organizat de Academia Americană de Film, în cinstea vedetelor de cinema nominalizate la premiile Oscar 2020.

Starul din filmul lui Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood“, nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, a urmat protocolul şi a purtat cu mândrie, dar şi cu modestie un ecuson cu numele său. Alţi actori, de pildă, prezenţi la dineu, au „sărit“ peste această regulă, potrivit us.hola.com.

Lista completă a nominalizărilor la premiile Oscar 2020

Brad Pitt a câştigat astfel simpatia internetului prin acest simplu gest, mulţi fani lăudându-l pentru modestia arătată, dar şi pentru umorul involuntar.

„Ador faptul că Brad Pitt a purtat un ecuson cu numele său la dineu“, a scris o persoană pe Twitter.

Cyntia Erivo şi Brad Pitt FOTO Shutterstock

„N-am văzut niciodată în viaţa mea un ecuson atât de inutil. Ştim cine eşti, Brad Pitt! #bradpitt“, a glumit o altă persoană.

Un altul a scris că „Brad Pitt merită un Oscar fie şi numai pentru acest gest.“

„Lumea are nevoie de mai mulţi oameni ca Brad Pitt, care poartă un «ecuson al modestiei»“, a scris o altă persoană.

The world needs more Brad-Pitt-wearing-a-name-tag humility https://t.co/bH0gqCLTrE

„Îmi place că Brad Pitt şi-a pus un ecuson cu numele său, iar Greta Gerwig nu“, a scris o altă persoană. Nu ştiţi cine este Greta Gerwig? Ei bine, aţi prins ideea.

Love to see Greta Gerwig didn’t need a name tag but BRAD PITT did. 👸🏼#OscarLunch pic.twitter.com/XG7uOushu7