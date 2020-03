Billie Eilish, discurs puternic pentru cei care îi critică aspectul fizic: „Dacă ce port este confortabil, nu sunt femeie. Dacă renunţ la haine, sunt o c*rvă“ VIDEO

Billie Eilish a dat startul turneului său mondial, „Where Do We Go?“ pe 10 august, iar primul concert a avut loc în Miami.

În debutul show-ului, tânăra a prezentat publicului un trailer de turneu, în care a atins o serie de teme sensibile. Billie Eilish vorbeşte în acest video despre nevoia permanentă a oamenilor de a o eticheta şi de a o judeca pentru corpul ei şi pentru deciziile vestimentare.

În clip, Billie renunţă la o parte din hainele largi cu care obişnuieşte să se îmbrace.

„Crezi că mă cunoşti cu adevărat? Aveţi păreri despre părerile mele, despre muzica mea, despre hainele mele, despre corpul meu. Unii oameni urăsc hainele cu care mă îmbrac, alţii mă laudă. Unii folosesc alegerile mele vestimentare pentru a-i pune la colţ pe alţii, alţii folosesc asta pentru a mă pune la colţ pe mine. Dar simt că mă priviţi... întotdeauna. Şi nimic din ceea ce fac nu trece neobservat. Aşadar, în timp ce vă simt privirile, dezaprobarea sau suspinele de uşurare, dacă le-aş lua pe toate în considerare, aş fi imobilizată. V-ar plăcea să fiu mai slabă? Mai firavă? Mai delicată? Mai înaltă? V-ar plăcea să tac? Vă provoacă umerii mei? Dar pieptul meu? Sunt eu stomacul meu? Şoldurile mele? Corpul cu care m-am născut nu este asta ceea ce v-aţi dorit? Dacă ceea ce port este confortabil, nu sunt femeie. Dacă renunţ la haine, sunt o c*rvă. Deşi nu mi-aţi văzut niciodată trupul, îl judecaţi şi mă judecaţi pe mine pentru asta. De ce? Faceţi presupuneri despre oameni în funcţie de dimensiunea corpului lor. Noi decidem cine sunt ei. Noi decidem care e valoarea lor. Dacă mă acopăr mai mult, dacă mă acopăr mai puţin, cine decide ce spune asta despre mine? Cine decide ce înseamna asta? E valoarea mea bazată doar pe percepţia voastră? Sau e părerea voastră despre mine în afara responsabilităţii mele?“, este discursul tinerei artiste în trailerul „Where Do We Go? World Tour“.

Billie Eilish are o carieră de succes la 18 ani, clădită în doar trei ani

Billie Eilish s-a născut pe 18 decembrie 2001 în Los Angeles. Părinţii ei sunt artişti, mama muzician, iar tatăl actor. Fratele cântăreţei este muzicianul şi actorul Finneas O`Connell, care o ajută în cariera muzicală.







Eilish este cea mai tânără artistă desemnată Femeia Anului de către Billboard. A devenit cunoscută după ce a înregistrat, la 13 ani, „Ocean Eyes“, o melodie pe care fratele ei o scrisese pentru el în 2016. Aceasta a încărcat piesa pe Soundcloud pentru prieteni şi a devenit virală peste noapte.

La doar 18 ani, după ce a câştigat două premii la American Music Awards 2019 - Cel mai bun artist debutant şi Cel mai bun artist rock alternativ - şi două trofee la MTV Europe Music Awards 2019 – Cel mai bun artist la debut şi Cea mai bună piesă, Billie Eilish a primit şi titlul Femeia Anului 2019 din partea revistei Billboard. Totodată, Billie Eilish a făcut istorie la premiile Grammy 2020, unde a câştigat cinci trofee, printre care pentru Cel mai bun album, Cântecul anului şi Cel mai bun artist.

Tânăra suferă de sindromul Tourette, boală care afectează o persoană din 100 şi care are drept caracteristici ticurile vocale şi musculare, inclusiv repetarea neaşteptată a unor mişcări şi sunete.

Drama prin care a trecut Billie Eilish

Într-un interviu acordat revistei „Rolling Stone“, artista le-a vorbit fanilor despre depresie şi auto-vătămare. Cântăreaţa a mărturisit că a suferit de depresie după ce a fost nevoită să renunţe la dans în urma unei accidentări: „M-am simţit ca şi cum aş fi căzut într-o groapă neagră şi am trecut printr-o fază de auto-vătămare despre care nu vreau să vorbesc. Ideea principală era că simţeam că trebuie să sufăr“.

Eilish a recunoscut că, la un moment dat, îi era teamă să petreacă timp singură: „De fiecare dată când eram singură, simţeam că mă prăbuşesc. Nu suportam singurătatea, nu aveam încredere în mine însămi“.

„Uneori văd fete cu cicatrici pe braţe la spectacolele mele şi simt cum mi se frânge inima. Eu nu mai am cicatrici pentru că a trecut mult timp de atunci, dar aş vrea să le spun să fie mai îngăduitoare cu ele însele. Le înţeleg perfect, am fost în aceeaşi situaţie“, a povestit cântăreaţa.

Billie Eilish a câştigat 13 premii într-un singur an FOTO Guliver/Getty Images