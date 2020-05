Bill Gates, ţinta conspiraţioniştilor: un regizor de Oscar susţine că miliardarul vrea să implanteze microcipuri de control oamenilor

Cunoscutul cineast rus Nikita Mikhalkov, câştigâtor al unui premiu Oscar pentru Cel mai bun film străin în 1995, cu titlul „Soare înşelător“/„Burnt by the sun“, susţine o teorie a conspiraţiei.

Mikhalkov a afirmat la Besogon TV, un program al postului Rossiya 24, că miliardarul Bill Gates vrea să microcipeze oamenii prin vaccinare. El susţine că vaccinarea este de fapt un pretext pentru controlul oamenilor prin obţinerea informaţiilor lor biologice. Cineastul nu aduce însă nicio dovadă.

„Patentul 060606 este cumva alarmant. Probabil înţelegeţi asta, nu? Este o coincidenţă sau o selecţie internaţională a unui simbol care face trimitere la Apocalipsa lui Ioan, în care numărul 666 este numărul bestiei?“, a spus Mikhalkov.

Nikita Mikhalkov FOTO IMDb

Cunoscutul regizor a vorbit la postul TV despre controlul divizarea societăţii şi controlul elitelor cu ajutorul tehnologiei, numindu-l, printre alţii, pe Herman Gref, şeful băncii de stat Sberbank, drept „un suporter al digitalizării societăţii“.

Controversata ieşire a lui Mikhalkov a strâns 700.000 vizualizară în mai puţin de o zi.

În ultima perioadă, miliardarul Bill Gates a devenit ţinta atacurilor iubitorilor teoriilor conspiraţioniste şi a site-urilor care promovează fake news.