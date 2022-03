Bill Gates, o nouă cucerire după divorţ. Cine e femeia care l-a cucerit pe miliardar

„În 2021, pandemia ne-a dominat viaţa încă din prima zi. Cu toţii a trebuit să ne adaptăm la o „nouă normalitate”, deşi aceasta este diferită pentru fiecare persoană. Pentru mine, rezultatul a fost un an petrecut în mare parte online”, spunea Bill într-o postare pe blog, despre„cel mai neobişnuit şi mai dificil an din viaţa lui”, un an în care a renunţat la un mariaj de 27 de ani.

Divorţul dintre Melinda şi Bill s-a finalizat în august, dar cei doi au continuat să lucreze împreună.

„Am fost impresionat de cât de rezistenţi au fost cei dragi – în special copiii mei – în această perioadă dificilă”, spunea el, referindu-se la fiicele lor Jennifer, 25 de ani, şi Phoebe, 19, precum şi la fiul Rory, 22 de ani.

Citeşte mai multe aici!