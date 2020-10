Bilanţul politicienilor importanţi şi vedetelor confirmate cu SARS-CoV-2. Cum s-a manifestat boala şi ce au declarat

Indiferent de funcţie sau statut social, SARS-CoV-2 a arătat că nu ocoleşte pe nimeni. Vedete, politicieni şi chiar membri ai familiilor regale s-au confruntat cu acest virus.

Donald şi Melana Trump sunt două dintre personalităţile infectate de curând cu noul coronavirus. Liderul de la Casa Albă a intrat în contact cu o consilieră care era purtătoare a virusului. „În această seară, prima doamnă şi cu mine am fost testaţi pozitiv pentru Covid-19. Vom începe carantina şi procesul de recuperare imediat. Vom trece prin asta împreună”, a scris Trump pe Tweeter.

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, în vârstă de 83 de ani, este un alt nume important din politica internaţională care a aflat că are virusul SARS-CoV-2. Fostul premier a fost declarat pozitiv după vacanţa petrecută în Sardinia. Presa italiană nu a scăpat din vedere faptul că pe insulă există un celebru club de noapte ce s-a transformat într-un focar de infecţie cu coronavirus.

Iulia Timoşenko

„Doamna de Fier" a Ucrainei, Iulia Timoşenko, s-a luptat şi ea cu noul coronavirus. Iulia Timoşenko, fost premier al Ucrainei, a fost internată la terapie intensive, ventilată artificial. Presa ucraineană scrie că fiica şi ginerele Iuliei Timoşenko s-ar fi îmbolnăvit şi ei.

Boris Johnson

Prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, în vârstă de 55 de ani, a fost testat pozitiv în luna aprilie. Johnson, în vârstă de 55 de ani, a fost internat acuzând febră şi tuse persistente, apoi transferat la terapie intensivă, unde a primit oxigen, dar nu a fost conectat la un aparat de ventilaţie.

Nicuşor Dan şi Ludovic Orban sunt în izolare

Primarul ales al Capitalei Nicuşor Dan a anunţat recent că a efectuat testul COVID-19 şi a decis să se autoizoleze până la aflarea rezultatului. Dan a fost prezent duminică seara la România Tv alături de premierul Ludovic Orban, care la rândul său este în autoizolare până îi vine rezultatul testului COVID. Şeful Executivului a participat marţi la emisiunea lui Silviu Mănăstire de la postul B1 Tv, moderator care este infectat cu noul virus.

„Am făcut testul COVID-19 şi am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este posibil să fi fost expus contactării virusului. În afara emisiunilor tv, am purtat permanent mască şi militez pentru respectarea tuturor măsurilor de protecţie împotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptome specifice bolii. Revin curând - cu veşti bune, sper”, a scris Nicuşor Dan luni pe Facebook.

Prinţul Charles şi prinţul Albert al II-lea de Monaco

Şi feţele încoronate s-au infectat. Prinţul Charles a fost confirmat pozitiv pe 25 martie, la doar câteva zile după prinţul Albert al II-lea de Monaco, în vârstă de 62 de ani. Iar printre feţele regale care s-au luptat cu coronavirusul s-a numărat şi arhiducele Karl von Habsburg al Austriei.

Actori şi vedete confirmaţi cu SARS-CoV-2

Horaţiu Mălăele

Horaţiu Mălăele, 68 de ani, a fost confirmat cu coronavirus la finalul lunii septembrie. Actorul urma să plece la Iaşi, unde ar fi fost omagiat în cadrul Galei de deschidere a celei de-a unsprezecea ediţii a Serilor Filmului Românesc, însă deplasarea a fost anulată. „Virusul nu alege - recent, actorul şi regizorul Horaţiu Mălăele a fost diagnosticat cu Covid-19. În aceste condiţii, spectatorii care îl aşteptau la Iaşi sunt rugaţi să păstreze gândurile de bine, să se bucure de atmosferă şi film, în compania invitaţilor din program“, au transmit organizatorii.

Dragoş Bucur

Actualul prezentator al emisiunii „Visuri la cheie”, a fost şi el depistat cu Covid-19. Producătorii au decis atunci ca toată echipa de producţie, dar şi arhitecţii şi designerii să intre în autoziolare până la aflarea rezultatelor testelor. „Am făcut o formă uşoară a bolii, ca o gripă. Acum sunt împreună cu familia şi ne simţim bine“, a declarat acesta.

Andreea Esca

Şi prezentatoarea ştirilor Pro TV, Andreea Esca, a fost depistată cu Covid-19 în luna iulie. „Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu, cât şi soţul meu şi unul dintre copii, şi mulţumită lui Dumnezeu şi medicilor extraordinari, alături de care am trecut în această perioadă nefericită, suntem bine şi avem un rezultat negativ astăzi, toţi 3”, spunea Andreea Esca într-un interviu.

Irina Loghin

La 83 de ani, Irina Loghin a luat o pauză forţată de la viaţa publică. Testele pentru coronavirus au ieşit pozitive atât pentru ea, cât şi pentru soţul, fiul şi nora artistei. „ Mi-am făcut testul din proprie iniţiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanţă de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubeşte şi m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli“, a scris Irina Loghin pe pagina sa de Facebook.

Marcel Pavel

Marcel Pavel, în vârstă de 60 de ani, a fost şi el testat pozitiv cu Sars-Cov-2. „Mă plec în faţa acestor eroi pentru priceperea, gesturile şi eforturile extraordinare ale medicilor, asistentele medicale, infirmierelor a Institutului Matei Balş. DRAGI PRIETENI VĂ MULTUMESC DIN ADÂNCUL INIMII PENTRU GÂNDURILE BUNE ŞI SUSŢINERE! DUMNEZEU SĂ NE OCROTEASCĂ ŞI SĂ NE BINECUVÂNTEZE! AMIN“, a scris artistul pe reţelele sociale.

Ozana Barabancea

După ce Marcel Pavel s-a aflat pe platourile de filmare ale emisiunii „Te cunosc de undeva“, se pare că acesta a transmis virusul şi colegilor săi Ozana Barabancea, Andrei Ştefănescu şi Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu. Ozana Barabancea nu a vrut să ofere declaraţii presei. Ea a publicat pe pagina sa de Facebook o rugăciune pentru „uşurarea sufletului la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care îl tulbură pe om“.

Virgil Ianţu

Virgil Ianţu, prezentatorul emisiunii concurs de cultură generală „Câştigă România!” de la TVR 2, a anunţat că are Covid-19. „A fost o experienţă care m-a făcut să îi apreciez şi mai mult pe cei care în fiecare zi se expun pentru a ne face pe noi bine. Pe voi vă rog doar să nu lăsaţi garda jos şi să vă protejaţi cât puteţi, purtând mască şi exagerând cu igiena. Asta pentru voi şi pentru cei dragi vouă. Vă doresc sănătate, iar mie îmi doresc negativare rapidă!”, a spus Virgil Ianţu.

Adelina Pestriţu

Influenceriţa a postat pe Instagram stories o filmare în care a anunţat că, din păcate, a intrat în contact cu o persoană pozitivă, fără să ştie că aceasta este purtătoare de virus. După ce a rămas fără gust şi miros, şi-a dat seama că ar fi bine să se testeze de COVID-19. Rezultatul a fost pozitiv. „Nu am ştiut că persoana respectivă este infectată cu COVID, eu mi-am facut testul după ce am rămas fără gust şi fără miros. Îmi este teamă pentru mine şi pentru ai mei, dar eu am mare încredere ca va fi totul bine“, a spus vedeta.

Jamila Cuisine

Pe numele său real, Geanina Avram Staicu, Jamila este cea mai cunoscută vlogeriţă de reţete din România, cu un milion de urmăritori pe facebook şi peste un milion pe Youtube. Jamila Cuisine susţine că a avut coronavirus. „Au stiut foarte putine persoane pentru ca imi era groaza de ceea ce vor crede ceilalti. Vazusem cu ochii mei hate-ul de care au avut parte alte persoane publice cand au anuntat acelasi lucru.“

Gică Popescu

Fostul mare internaţional Gică Popescu se află şi el în lista persoanelor infectate. „Avusesem nişte dureri de cap şi doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul, mai ales că eu m-am testat de multe ori. Ce a urmat n-a fost bine fiindcă virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie şi nu mi-a fost bine. Cu tuse, şi acum tuşesc”, a declarat Gică Popescu pentru GSP.

Robert Pattinson

Actorul Robert Pattison a fost confimat şi el cu COVID-19, ceea ce a determinat oprirea filmărilor la producţia „The Batman”, la doar câteva zile după ce tocmai se reluaseră.

Dwayne Johnson

Testele au fost positive şi pentru Dwayne Johnson, soţia şi cei trei copii ai cuplului. Într-un video pe care l-a filmat acasă. Dwayne „Stânca - The Rock” Johnson a spus următoarele: „Soţia mea Lauren, eu, precum şi cele două fetiţe ale mele, cu toţii am fost testaţi pozitiv la coronavirus şi vă pot spune că acesta a fost unul dintre cele mai provocatoare şi dificile situaţii pe care am fost nevoit să le îndur, atât ca individ cât şi alături de familia mea. Şi am trecut până acum prin destule” le-a spus Dwaine Johnson fanilor.

Tom Hanks

Actorul în vârstă de 63 de ani şi soţia sa au fost testaţi pozitiv şi au anunţat acest lucru printr-o postare pe Instagram pe data de 11 martie: „Bună, tuturor! Sunt împreună cu Rita în Australia. Ne simţeam puţin obosiţi, de parcă am fi răcit. În plus, aveam dureri musculare. Pe Rita o deranjau frisoanele şi febra. Am fost testaţi pentru coronavirus şi rezultatul a ieşit pozitiv pentru amândoi", a spus actorul.

Antonio Banderas

Actorul a anunţat că s-a infectat cu coronavirus chiar de ziua sa, pe 10 august 2020, atunci când a împlinit 60 de ani. Acesta a mai adăugat că starea sa este relativ bună şi că se simte puţin mai obosit ca de obicei, însă că vrea să profite de carantină citind, odihnindu-se şi încercând să dea sens celor 60 de ani ai săi. Ulterior, printr-o altă postare pe Instagram, actorul a anunţat că s-a vindecat de coronavirus, după ce a stat în izolare 21 de zile.

Mel Gibson

Actorul şi regizorul australian, în vârstă de 64 de ani, a fost infectat cu coronavirus şi a fost internat timp de o săptămână în luna aprilie. Gibson a fost tratat la un spital din Los Angeles, California, unde i-a fost administrat medicamentul Remdesivir. Actorul a fost testat negativ în urma tratamentului de mai multe ori de atunci, iar apoi a fost testat pozitiv pentru anticorpi.

Andrea Bocelli

Tenorul italian a fost confirmat cu noul virus pe data de 10 martie, însă a ţinut aceste informaţii ascunse pentru a nu-şi alarma fanii. Soţia artistului împreună cu cei doi copii au fost la rândul lor testaţi pozitiv. „Fără simptome. Am făcut testul şi am văzut că sunt pozitiv. Sincer, când am aflat, era 10 martie, m-am aruncat în piscină pentru că eram bine. Numai febră uşoară, 37,2 - 37,3", a spus Bocelli. De Paştele catolic, tenorul italian a susţinut un concert live: „Music for Hope” în Milano, afirmând că aceasta este o formă de rugăciune şi a fost difuzat la nivel global pe contul său.

Pink

„În urmă cu două săptămâni, fiul meu, de trei ani, Jameson, şi eu am prezentat simptome de COVID-19. Din fericire, medicul nostru de asistenţă primară a avut acces la teste şi rezultatele au fost pozitive”, anunţa artista în luna aprilie. Pink s-a alăturat luptei împotriva COVID-19 printr-o donaţie de 1 milion de dolari.

J Balvin

Artistul columbian a anunţat printr-un clip postat pe reţelele de socializare că trebuia să participe la decernarea premiilor Juventud din Columbia, dar nu a putut să participe deoarece este infectat cu Covid-19. „În acest moment mă recuperez de COVID-19, au fost zile foarte dificile şi foarte complicate. Câteodată te gândeşti că nu va ajunge la tine, însă la mine a ajuns rău de tot“, a scris artistul.