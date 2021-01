Bianca Drăguşanu, ameninţată cu bătaia de necunoscuţi: „Sunt în faţa blocului tău, intru peste tine şi peste fiica ta în casă, făi!“

„În ultimele 48 de ore am fost sunată de pe trei numere de telefon diferite. Primul apel l-am primit ieri seară (n.r. marţi) de la cineva care m-a sunat şi înjurat. Al doilea, la fel, în seara de miercuri. La al treilea apel am înregistrat. Zicea: «Te bat, te fac, te dreg!» Ultimul mi-a zis: «Sunt în faţa blocului tău, intru peste tine şi peste fiica ta în casă, făi!» La ultimul apel m-am panicat maxim! Poliţiştii m-au întrebat dacă s-a întâmplat în ultima vreme vreun incident. Nu, eu nu am de împărţit nimic cu nimeni. Aceste trei apeluri au legătură între ele”, a declarat Bianca Drăguşanu la Antena Stars.

