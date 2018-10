Ben Affleck, primele mărturisiri după ce a ieşit de la dezalcoolizare: „Lupta e pe tot parcursul vieţii. Să primeşti ajutor este un semn de curaj“

Ben Affleck, care a fost internat de trei ori la o clinică de dezalcoolizare, a vorbit, într-un mesaj pe contul lui de Instagram, despre lupta cu dependenţa şi a mulţumit familiei pentru sprijin.

„Săptămâna aceasta am încheiat 40 de zile de internare la centrul pentru dependenţii de alcool şi am rămas sub tratament ambulatoriu“, a scris actorul pe Instagram, potrivit cnn.com.