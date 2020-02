Ben Affleck, mărturisiri dureroase: Divorţul de Jennifer Garner este cel mai mare regret al vieţii mele

Într-un interviu pentru The New York Times, Ben Affleck a vorbit, între altele, despre lupta sa cu dependenţa de alcool, motivul pentru care a renunţat la rolul din „Batman“, şi a dezvăluit, totodată, care este cel mai mare regret al său: despărţirea de soţia sa, Jennifer Garner (47 de ani).

„Cel mai mare regret al vieţii mele este acest divorţ“, a spus actorul care va reveni pe marile ecrane cu filmul „The Way Back“, în care joacă rolul unui antrenor de baschet de liceu care se luptă cu dependenţa de alcool şi are parte de o căsătorie eşuată. Lungmetrajul pare a fi inspirat din propria sa experienţă, întrucât Affleck a făcut de-a lungul timpului nenumărate declaraţii în legătură cu propriul drum spre sobrietate şi divorţul de mama copiilor săi.

Affleck şi Garner şi-au anunţat separarea în iunie 2015 şi şi-au finalizat divorţul două luni mai târziu. Cei doi au început să se întâlnească în 2004 şi s-au căsătorit un an mai târziu, având ulterior trei copii - Violet, 14 ani, Seraphina, 11 ani, şi Samuel, 7 ani, notează huffpost.com.

Jennifer Garner şi Ben Affleck FOTO Getty Images

„Ruşinea este într-adevăr toxică“, a continuat el. „Nu există niciun produs pozitiv al ruşinii. Este doar un amestec de senzaţii toxice, hidoase, alături de scăderea stimei de sine şi auto-ură. Am băut relativ normal mult timp. Ceea ce s-a întâmplat a fost că am început să beau din ce în ce mai mult, în timp ce căsătoria mea se destrăma. Asta se întâmpla în 2015-2016. Problemele mele cu alcoolul, desigur, au creat şi cele mai multe probleme conjugale“.

Actorul a adăugat că face eforturi să nu se mai concentreze asupra eşecurilor, pentru sănătatea lui psihică: „Nu este deloc sănătos pentru mine să fiu obsedat de ceea ce nu a mers bine – de recidivele mele – şi să mă autoflagelez. Am greşit. Am făcut tot felul de lucruri pe care le regret. Dar trebuie să te ridici, să înveţi din propriile greşeli, să înveţi lucruri noi şi să încerci să mergi mai departe“.

Ben Affleck a încercat de mai multe ori să-şi trateze dependenţa de alcool în instituţii specializate. În perioada în care divorţul de Jennifer Garner era oficializat, actorul s-a externat după cea de-a treia încercare de acest fel şi a făcut o confesiune emoţionantă pe contul personal de Instagram, unde a vorbit despre lupta împotriva unei dependenţe ca despre „o luptă dificilă, care durează toată viaţa“.

Affleck a avut o recidivă în octombrie 2019, când a fost surprins de fotoreporterii TMZ în stare de ebrietate după o petrecere la Hollywood. „Îmi doresc ca asta să nu se fi întâmplat“, a mărturisit actorul la vremea respectivă. „Chiar mi-aş fi dorit ca imaginile cu mine în această stare să nu fi ajuns pe internet, unde să poată fi văzute de copiii mei. Jen şi cu mine am încercat să le explicăm şi am căutat să fim sinceri.“, a explicat el.

Motivul pentru care Ben Affleck a renunţat la rolul din „The Batman“

De asemenea, în interviul pentru The New York Times, actorul a dezvăluit, după mai mult de un an de când a anunţat că renunţă la rolul din „The Batman“, motivul care a dus la această decizie.

Perioada tumultuoasă în care a lucrat la „Justice League“, film ce a generat încasări dezamăgitoare (658 de milioane de dolari), având în vedere bugetul de producţie, a fost un element important în decizia retragerii din franciza „Batman“.

„Am arătat scenariul «The Batman» şi mi-a fost spus «Cred că scenariul e bun. Şi mai cred că vei bea până vei muri dacă vei trece prin ce ai trecut iar“, a spus Affleck, potrivit news.ro.

Ben Affleck a juca prima dată rolul Cavalerului Negru în „Batman v Superman: Dawn of Justice“ (2016). În acelaşi an, el a revenit în rol în „Suicide Squad“. Deşi scenariul noului film era finalizat, regizorul Matt Reeves, care a preluat în 2017 cârma proiectului, a decis să scrie propria versiune.

În rolul principal al „The Batman“ este distribuit Robert Pattinson, iar filmul urmează să fie lansat pe 25 iunie 2021.

Ben Affleck, născut pe 15 august 1972, este actor, regizor şi producător american. A devenit cunoscut odată cu rolul din „Good Will Hunting“ (1997), pentru care a fost şi scenarist, alături Matt Damon. Filmul a câştigat Globul de Aur şi premiul Oscar la categoria Cel mai bun scenariu original.

El s-a remarcat apoi cu roluri din filme precum „Dogma“, „Shakespeare îndrăgostit/ Shakespeare in Love“, „Armageddon - Sfârşitul lumii?/ Armageddon“, „Pearl Harbor“, „Daredevil“ şi „Jocuri la nivel înalt/ State of Play“.

A debutat ca regizor cu pelicula „Dispărută fără urmă/ Gone Baby Gone“ (2007) şi a regizat apoi „The Town“, inclus de National Board of Review pe lista celor mai bune 10 filme ale anului 2010, şi lungmetrajul „Argo“ (2012), care i-a adus un Glob de Aur şi un premiu BAFTA pentru regie şi al doilea Oscar din carieră, în calitate de producător al acestei pelicule, desemnată cel mai bun film la gala premiilor Academiei de film americane din 2013. Cel mai recent film pe care l-a regizat este „Live by Night“ (2016), în care joacă alături de Elle Fanning.