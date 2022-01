Bella Hadid a explicat care este motivul pentru care a decis să posteze selfie-uri în care apare plângând FOTO

Bella Hadid, despre pozele în care apare plângând: Am postat acele fotografii pentru a mă asigura că oricine se simţea aşa să ştie că este în regulă să se simtă astfel Foto: Arhivă

"Acea postare m-a făcut să mă simt mai puţin singură pentru că o mulţime de oameni m-au contactat spunându-mi: 'Şi eu mă simt la fel'", a povestit Hadid, unul dintre cele mai apreciate modele din lume, transmite The Independent.

"[Am postat acele fotografii] pentru a mă asigura că oricine se simţea aşa să ştie că este în regulă să se simtă astfel", a declarat starul american.

"Chiar dacă pe Instagram lucrurile par atât de frumoase, la sfârşitul zilei, cu toţii suntem croiţi din aceeaşi stofă", a adăugat Bella.

"Am simţit că a fost bine pentru mine să pot spune adevărul meu şi, la un moment dat, nu am mai fost în stare să postez poze frumoase. Am trecut peste asta", a povestit ea.

Hadid a spus că nu este sigură dacă astfel de fotografii sunt ceva ce oamenii îşi doresc să vadă pe Instagram, dar „este în regulă”. „Nu trebuie să fiu pe Instagram pentru totdeauna. Simt că realul este este noua realitate şi asta este important pentru mine”, a adăugat modelul.

Foto: Instagram /Bella Hadid

Vorbind despre starea ei psihică actuală, Bella a declarat: "Am zile bune. Astăzi este o zi bună.”

„Nu mă simt deprimată. Nu am atâta anxietate ca de obicei. Dar mâine aş putea să mă trezesc şi să mă simt total diferit. De aceea mă simt atât de copleşită", a dezvăluit ea.

În postarea sa din noiembrie, Hadid a explicat că a face faţă anxietăţii, depresiei şi epuizării este realitatea ei "în fiecare zi şi în fiecare noapte" de câţiva ani încoace.

„Muza Versace” a vorbit şi în trecut despre lupta ei cu anxietatea şi depresia.

În 2019, Hadid a spus că îi este greu să împace succesul ei profesional cu starea sănătăţii sale mintale.

Vorbind la Festivalul de modă Vogue la acea vreme, Hadid a explicat: "Mă simt vinovată pentru că pot trăi această viaţă incredibilă şi avea oportunităţile pe care le am dar cumva să fiu încă deprimată. Nu are sens".