Barbra Streisand, revoltată de Trump: „Peste 20.000 de oameni morţi din cauza incompetenţei şi minciunii sale. Nu este capabil să conducă“

Barbra Streisand nu pierde nicio ocazie de a-l critica dur pe preşedintele SUA, Donald Trump (73 de ani). Artista americană susţine, în contextul pandemiei de coronavirus, că liderul de la Casa Albă este direct responsabil pentru cele peste 20.000 de decese din Statele Unite din cauza COVID-19.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Streisand a subliniat faptul că Trump este „incapabil“ de a conduce SUA. În plus, amintind de piesa ei din 2018, „Don't Lie To Me“ (trad. „Nu mă minţi“), cu versuri critice la adresa preşedintelui american, actriţa l-a numit acum pe Trump „incompetent“ şi „mincinos“, potrivit Fox News.

„Am scris o melodie numită «Nu mă minţi» după ce Trump a fost ales, pentru că era un mincinos în serie. Acum, cu peste 20.000 de oameni morţi din cauza incompetenţei şi minciunii sale, el a dovedit că nu poate face faţă adevărului. Nu este capabil să conducă această naţiune, mai ales într-o perioadă de criză“, a fost mesajul artistei.

I wrote a song called ”Don’t Lie to Me” after Trump was elected, because he was a serial liar. Now, with more than 20,000 people dead because of his incompetence and lies, he's proven that he can’t handle the truth. He’s unfit to lead this nation...especially in a time of crisis