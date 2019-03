Barbra Streisand, despre acuzatorii lui Michael Jackson din documentarul HBO: „Amândoi s-au căsătorit şi amândoi au copii, aşa că nu i-a omorât“ VIDEO

Efectele „Leaving Neverland“

Producătorii serialului „The Simpsons“ nu au stat pe gânduri foarte mult în urma difuzării documentarului. Episodul „Stark Raving Dad“, lansat în septembrie 1991 şi considerat un episod emblematic al programului de televiziune, a fost înlăturat. Jackson şi-a împrumutat vocea personajului Leon Kompowsky, care îl întâlneşte pe Homer Simpson într-un azil.

De asemenea, mai multe posturi de radio din Canada şi Olanda au încetat să mai difuzeze muzica lui Michael Jackson, după ce BBC Radio 2 a luat această decizie încă de la finalul lunii februarie, iar o statuie a lui Michael Jackson a fost înlăturată din expoziţia National Football Museum din Manchester.

„Aud că n-ar trebui să mai ascultăm muzica lui Michael Jackson pentru că ar fi făcut nişte abuzuri. Cine crede asta să coboare imediat din metrou (e făcut de tiranul Ceauşescu), să stingă becul (Edison avea păreri scandaloase despre diverse subiecte), să fie reţinut şi cu lumânarea (nu se ştie nimic despre viaţa intimă a inventatorului ei, mai bine fiţi prudenţi), să nu calce în KFC (colonelul era un mic monstru), să evite Roma şi alte câteva sute de locuri istorice ridicate de tirani, să-şi astupe ochii şi urechile când e vorba de artişti ca Leonardo şi Ceaikovschi, etc. Cel mai bine e să vă retrageţi la ţară, dar şi acolo fiţi cu ochii în patru: niciodată nu ştii ce vecin îşi abuzează capra. Am auzit că unii o trag de ţâţe, să-i fure laptele taman când iedul are mai mare nevoie“, a scris jurnalistul Dan Mazilu.