Avocaţii lui Johnny Depp pledează pentru un nou proces după ce actorul a pierdut contra tabloidului The Sun

În urma judecăţii, pe care a considerat-o "suprarealistă", actorul american în vârstă de 57 de ani, a fost nevoit să renunţe la rolul din următorul film al seriei "Fantastic Beasts", adaptat după cărţile "Harry Potter" de J.K. Rowling.

Pe 2 noiembrie, actorul din "Edward Scissorhands" şi "Pirates of the Caribbean", a pierdut procesul de defăimare la Londra contra News Group Newspapers (NGN), societatea care editează The Sun. Bazându-se în special pe declaraţiile actriţei, The Sun a invocat 14 episoade violente, publicate într-un articol din aprilie 2018, toate contestate de Depp, scrie BFM TV.

După trei săptămâni de audieri, în iulie, în care a dezvăluit detalii di viaţa conjugală a cuplului, judecătorul Andrew Nicol a tranşat în favoarea tabloidului. El a estimat în judecata sa că afirmaţiile The Sun au fost "substanţial adevărate" căci "mare parte din presupusele agresiunile au fost probate".

După refuzul judecătorului de a-i permite să facă apel, Johnny Depp a sesizat Curtea de Apel. Dar pentru a obţine un al doilea proces, avocaţii actorului vor fi nevoiţi să se bazeze pe noi dovezi care nu au fost prezentate în primă instanţă, a precizat la începutul lui februarie judecătorul Nicholas Underhill. La sfârşitul audierilor de joi Johnny Depp va şti dacă justiţia britanică îi acordă posibilitatea de a-şi reabilita numele.

Judecătorul i-a ordonat lui Depp să facă şi plata iniţială către NGN de aproximativ 630.000 de lire sterline, cheltuieli de judecată.

Odată cu pierderea procesului, Depp a părăsit franciza „Fantastic Beasts”, după ce i-a fost cerut să demisioneze. El a interpretat rolul vrăjitorului Gellert Grindelwald în seria de filme a Warner Bros. Depp a filmat o singură scenă pentru al treilea film, însă va primi întreg onorariul.

Johnny Depp şi Amber Heard s-au întâlnit pe platourile de filmare la "Rhum Express" în 2011, înainte de a se căsători în februarie 2015, la Los Angeles, în California. Cuplul a divorţat cu scandal în 2017. Actriţa a evocat atunci "anii" de violenţe "fizice şi psihologice", acuzaţii respinse de Johnny Depp.

