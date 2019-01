Ashton Kutcher a luat decizia inedită de a-şi face public numărul de telefon: care este motivul şi ce răspunsuri au primit cei care i-au scris sau l-au sunat

În postarea de pe Twitter, ştearsă după câteva ore, Kutcher a explicat că îşi doreşte să aibă „o conexiune reală cu oamenii“. „Îmi e dor de o conexiune reală cu oamenii. Comunitatea mea. Din acest moment puteţi să îmi scrieţi. Nu voi putea să vă răspund tutoror, dar aşa putem fi reali unii cu alţii şi putem împărtăşi lucruri fără filtru. Da, ăsta chiar e numărul meu: +1 (319) 519-0576“, a scris actorul.

Mai târziu, a scris un nou mesaj în care le spune fanilor că va posta din nou numărul cât mai curând.

Persoanele care îi trimit mesaj actorului, iniţial vor primi în mod automat un sms. „Hei, sunt Ashton. Acesta este un sms automat pentru ca voi să ştiţi că am primit mesajul vostru şi răspunsul va fi de la mine personal“, scrie în text.

O altă persoană a primit acelaşi mesaj, însoţit de: „Nu voi putea să vă răspund tutoror la întrebări. Sunt fericit că am primit mesajul tău. Mă aflu cu echipa «The Ranch» chiar acum. Îţi trimit noutăţi în curând. Să ai cea mai bună zi“.

Dacă sunaţi la numărul lui Kutcher, în loc de mesageria vocală, îl veţi auzi pe actor spunând „Hai, serios, vrei să îmi laşi un voicemail? Trimite-mi mai bine un sms“.

I will repost soon... sms is a fragile beast