Artistele care au devenit mame după 40 de ani

Brooke Shields a avut-o pe Grier când avea 41 de ani. Actriţa a suferit de o formă gravă de depresie în 2003, după naşterea celei de a doua fiice, Rowan. Actriţa avea viziuni în care îi facea rău bebeluşului şi s-a gândit atunci la sinucidere. "Îmi simţeam picioarele tot mai slăbite. Am plâns toată ziua şi am crezut că am făcut cea mai gravă greşeală din viaţa mea’’, mărturisea Shields.