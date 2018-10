Arnold Schwarzenegger le cere iertare femeilor care l-au acuzat de hărţuire sexuală: „Am depăşit limita şi îmi pare rău“ FOTO

Arnold Schwarzenegger a fost acuzat de hărţuire sexuală de mai multe femei cu mult înainte de izbucnirea scandalului Harvey Weinstein şi a campaniei #MeToo de la Hollywood.

Mai multe femei l-au acuzat pe actor că le-a atins în mod indecent fără permisiunea lor în anul 2013, în timpul campaniei electorale pentru funcţia de Guvernator al statului California.

Într-un interviu recent pentru revista Men’s Health , actorul de 71 de ani a declarat că dacă s-ar putea întoarce în timp, le-ar trata diferit pe femeile din viaţa sa.

„Privind în urmă, îmi dau seama că am depăşit limita de câteva ori şi am fost primul care şi-a cerut scuze pentru asta. Îmi pare rău şi îmi cer scuze“, a declarat Arnold.

„Când am devenit guvernator, am vrut să mă asigur că nimeni, inclusiv eu, nu va mai repeta această greşeală. De aceea am început nişte cursuri de prevenire şi informare c privire la hărţuirea sexuală, pentru a înţelege, din punct de vedere legal, dar şi din punct de vedere comportamental, ce este acceptabil şi ce nu“, a adăugat Schwarzenegger.

Vorbind despre mişcarea #MeToo, actorul a răspuns: „Nu mi-am schimbat perspectiva. Sunt bărbat. Nu-mi voi schimba perspectiva asupra a cine sunt. Femeia de care am fost cel mai îndrăgostit a fost în mare parte mama mea. O respect, a fost o femeie extraordinară. Eu am respectat întotdeauna femeile“.

Ceea ce s-a schimbat a fost, în schimb, părerea actorului despre oponenţii săi politici, pe care îi numea, în 2004, „femei“, cu sensul de „laşi“: „În acel moment, aşa am simţit să le spun. Am improvizat. I-am numit laşi pentru că nu erau în stare să-şi asume vreun risc. Le era frică de orice. În general, politicienii vor să facă puţine lucruri, care să nu implice riscuri. Dar asta a fost pe termen scurt. Pe termen lung nu este bine să spui acest lucru, pentru că vrei să lucrezi cu ei“.