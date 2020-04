Armele vedetelor în lupta cu pandemia. Iuliana Tudor: „A aştepta ca statul singur să rezolve criza nu este o soluţie“

Primul caz de coronavirus a fost raportat în luna decembrie a anului trecut, în Wuhan, cel mai populat oraş din China centrală, devenit epicentrul pandemiei. De atunci, virusul a ucis peste o sută de mii de oameni din întreaga lume, a zdruncinat economia globală şi a ţintuit în izolare socială zeci de state. În limba chineză, cuvântul „criză“ este format din două simboluri – unul înseamnă „pericol“, celălalt „răscruce“. Aşadar, în faţa acestui pericol, cu care nu s-au mai întâlnit în istoria recentă, oamenii au avut de ales: să stea deoparte şi să-şi pună viaţa doar în mâinile autorităţilor sau să se implice. Prezentatoarea TVR Iuliana Tudor (42 de ani) face parte din categoria celor pentru care a sta deoparte n-a fost niciodată o opţiune.

„E firesc să mă implic. Am fost educată în acest spirit în familie. E o formă de responsabilitate faţă de comunitate, faţă de oameni, în general. Fiecare avem datoria de a ne implica atunci când comunitatea are probleme. A aştepta ca statul singur să ne rezolve problemele nu este o soluţie. Dacă suntem oameni, atunci umanitatea din noi trebuie să se traducă prin implicare. «Cu ce pot să ajut şi eu?» E o întrebare pe care toţi ar trebui să ne-o punem în astfel de situaţii. Nu e vreme pentru judecăţi acum, nu e vreme să stăm şi să aruncăm cu piatra în cei care fac, nu e vreme să fim răi unii cu alţii. E vremea ca fiecare dintre noi să acţioneze!“, declară Iuliana Tudor.

Niciun refuz înregistrat

Alături de Crucea Roşie, vedeta coordonează o campanie de amploare, „România Salvează România!“, prin care s-au strâns peste 5,2 milioane de euro, donaţii de la persoane fizice şi juridice. Banii sunt folosiţi pentru dotarea cu aparatură a mai multor spitale şi asigurarea echipamentelor de protecţie atât de necesare cadrelor medicale, precum şi pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în autoizolare sau în carantină.

Nu este o muncă uşoară, însă Iuliana este încurajată de rezultatele nesperate şi de faptul că nimeni n-a refuzat-o până acum când a solicitat ajutorul. „Crucea Roşie se află în linia întâi şi aşa va rămâne până la capăt! Ca vector de imagine, dar şi ca jurnalist, mă implic în tot ce înseamnă planul general de comunicare – strategie şi direcţie –, pas cu pas, în funcţie de evoluţia situaţiei. Zilnic, conving persoane publice, artişti, oameni de afaceri, sportivi, producători locali – care pot dona alimente sau produse igienice – şi oameni de media să se implice şi să sprijine cum pot demersul nostru. Nu am primit vreun refuz şi le mulţumesc tuturor celor care ne sunt alături. Mult sau puţin, fiecare donator aduce un plus pentru cauză. Iar în situaţia pe care o vedem, cu atâtea nevoi din partea spitalelor şi nu numai, orice gest contează. Donatorii sunt motorul activităţii voluntarilor de la Crucea Roşie.“

Văd foarte multă lume care încă ignoră regulile. Oameni care sfidează legea şi pe reprezentanţii acesteia. Şi mă gândeam că după experienţa aceasta cuvântul «respect» va fi, poate, înţeles mai bine.

Deşi sponsorizările generoase vin de la marile companii, există şi cetăţeni care doresc să contribuie după posibilităţi: „De curând, am avut parte de un gest impresionant venit din partea unui om simplu. O doamnă, pensionară, mi-a spus aşa: «Fata mea dragă, eu nu am ce să ofer, dar fac ce pot eu să fac: mă voi ruga în fiecare zi preţ de 30 de minute pentru toţi!». Fără cuvinte! Avem nevoie din plin şi de rugăciune. Mă copleşeşte întotdeauna deschiderea celor care vor să ajute şi o fac din toată inima. În perioada asta nu e vreme pentru dezamăgiri. Le văd, dar trec peste ele şi mă concentrez la ce am de făcut pentru a ajuta. Cu ce pot eu. Îmi fac partea mea şi am conştiinţa că mi-am făcut datoria faţă de oameni. Atât cât pot. Dar nu putem sta indiferenţi, fără să facem nimic. Asta nu se poate în astfel de momente!“

Printre principalele achiziţii făcute de Crucea Roşie pentru spitalele din ţară se numără 10 aparate de testare rapidă Covid şi 300 de kituri în valoare de 1,17 milioane de euro





Când „respect“ va însemna ceva

Există, totuşi, un aspect care o dezarmează în această luptă: încă sunt foarte multe persoane care nu respectă directivele impuse de autorităţi şi astfel înclină balanţa în avantajul răspândirii bolii. „Ducem o luptă cu un inamic invizibil şi foarte periculos. E greu când te afli pe nisipuri mişcătoare. Autorităţile fac tot ce se poate, în contextul sistemului medical de care dispunem, dar e important ca oamenii să înţeleagă că trebuie să respecte reglementările legale stabilite pentru această perioadă. Primul lucru pe care-l avem de făcut este să stăm acasă. Văd foarte multă lume care încă ignoră regulile. Oameni care sfidează legea şi pe reprezentanţii acesteia. Şi mă gândeam că după experienţa aceasta cuvântul «respect» va fi, poate, înţeles mai bine. Respectul pentru lege, respectul pentru oamenii de lângă noi, respectul pentru viaţă în sine, respectul pentru animale şi natură, respectul pentru comunitate în întregul ei.“

Iuliana Tudor este absolut convinsă că „România Salvează România!“ şi recunoaşte că a învăţat o mulţime de lucruri importante în această perioadă: „Că iubirea de oameni e o lecţie pe care trebuie să o reînvăţăm zi după zi, că binele se face greu, dar aduce întotdeauna bine. Că răul, deşi e criză, e la locul lui... Că o rugăciune puternică ne dă forţa de a merge mai departe, oricât de greu şi nesigur e drumul, că oamenii sunt diferiţi şi asta e frumuseţea vieţii. Că împreună şi numai împreună depăşim greutăţi ca aceasta!“

Puteţi ajuta printr-o donaţie de 2 euro prin SMS, la numărul 8827, cu textul „România Salvează România!“, sau cu orice sumă doriţi, online, pe crucearosie.ro.