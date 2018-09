Arhiepiscopul Calinic, discurs despre referendum la nunta fostului principe Nicolae: Pământul plin doar cu bărbaţi ar fi pustiitor şi plictisitor VIDEO

La final, acesta a ţinut şi un lung discurs în faţa mirilor şi a tuturor invitaţilor. Printre afirmaţiile făcute, arhiepiscopul a amintit de referendumul de schimbare a Constituţiei privind familia tradiţională, ce va avea loc în zilele de 6 şi 7 octombrie.

„Este semnificativă această nuntă dintre un prinţ şi o doamnă tocmai cu o duminică înainte de referendumul românesc, lucrare de maturitate morală a românilor care au trecut în istoria sa prin tot felul de ispite, ieşind biruitori, avându-l pe Dumnezeu ca părinte ocrotitor. Comunicarea Patriarhiei Române, de Preafericitul Părinte Patriarh în acest sens este adânc grăitoare“, a spus Arhiepiscopul Calinic.

De altfel, discursul arhiepiscopului a fost unul plin de afirmaţii care i-a făcut pe cei doi miri princiari să schiţeze jenaţi câte un zâmbet. Nici cei care au privit ceremonia religioasă nu s-au abţinut de la comentarii.

„Nu am înţeles nimic din amalgamul de cuvinte al acestui preot. După parerea mea, a vorbit mult şi nu a spus nimic... Oare a degustat mai inainte din vinul mirilor? Cam asa pare. A stricat momentul“, a fost unul dintre comentarii.

Astfel, arhiepiscopul a ţinut o lungă pledoarie despre familie şi a făcut ulterior un exerciţiu de imaginaţie „abracadabrant“: dacă Dumnezeu ar fi lăsat numai bărbaţi, spune preotul, pământul ar fi fost pustiitor şi plictisitor. Dacă ar fi fost numai femei, ar fi fost „amuzant pentru o vreme“.

„Orice căsătorie, când tinerii, mirele şi mireasa se gândesc să întemeieze o familie, înseamnă că se întrupează încă o dată gândirea lui Dumnezeu. Pentru că noi oamenii, bărbaţii şi femeile, tinerii şi tinerele, au fost gândită aşa de Dumnezeu şi aşa a binecuvântat el şi aşa trebuie să fie. De exemplu, dacă facem un exerciţiu să spunem aşa, în fugă, puţin mai abracadabrant aşa: dintr-o dată, în calculatoarele lui Dumnezeu să se seteze acolo numai naşteri de bărbaţi. Ar fi plin Pământul doar de bărbaţi. Ar fi pustiitor şi plictisitor. Dacă cineva de acolo face o greşeală şi apasă pe o tastă şi se pot naşte numai femei, ar fi amuzant aşa pentru o vreme. Dar după aceea se complică lucrurile. Aşa încât Dumnezeu a gândit forma şi felul nostru de a fi“, a spus Arhiepiscopului Calinic al Argeşului şi Muscelului.

Arhiepiscopul Calinic a mărturisit şi faptul că întemeierea unei familii este un act de curaj pe care el nu l-a putut face:

„Noi avem obiceiul de a fi uneori împotriva gândirii lui Dumnezeu. O facem din snobism, din ignoranţă, se poartă şi ignoranţa, câteodată e la ea acasă. După aceea mai săltăm puţin aşa şi credem noi că putem să schimbăm cumva gândirea lui Dumnezeu. Gândirea lui Dumnezeu rămâne veşnic aşa cum gândeşte el. Întemeierea unei familii, când mirele se căsătoreşte cu mireasa este un act cu adevărat curajos, act pe care eu n-am avut curajul, fiind şi călugăr bineînţeles, n-am avut curajul… Trebuie să fii foarte serios să întemeiezi o căsătorie, nu-i o glumă asta. O căsătorie are la temelia ei iubire şi iarăşi iubire, dacă poţi să spui iubire veşnică şi eternă, iarăşi ca-n poveste, şi când te cauţi puţin prin cămară aşa, vezi că nu prea mai ai, s-a epuizat iubirea. Cu ce rămâi? Mai rămâi cu divorţul. Gata, s-a dus iubirea“, a mai spus arhiepiscopul.

Faţa bisericească a povestit şi despre „curajul“ Reginei Ana de a se căsători cu Regele Mihai când acesta rămăsese fără tron: „Regina Ana, caracter şi sentiment zeiss! Eu să fi fost ca Regina Ana, la primul semn spuneam: bună ziua, frate, plec în Australia!“.

Dându-şi seama de durata discursului său, arhiepiscopul a încercat să glumească: „Mă iertaţi, m-am uitat în paharul cu vin. Ei au băut vin şi eu…“, a afirmat acesta, spre amuzamentul invitaţilor.

La finalul cununiei religioase (ora 15.30), mirii au plecat „într-o caleaşcă de poveste“ pe Bulevardul Carol I spre Cazinoul din Sinaia, acolo unde va avea loc petrecerea care va găzdui 200 de invitaţi.

Recepţia va fi găzduită în Sala Oglinzilor. Evenimentul marchează prima nuntă regală care se desfăşoară în Sinaia după 70 de ani, ultima fiind căsătoria Principesei Ileana, fiica Regelui Ferdinand.

Nepotul Regelui Mihai a explicat şi de ce a ales staţiunea de pe Valea Prahovei pentru marele eveniment: „Este Anul Centenarului şi am vrut un loc care să aibă legătură cu acest moment. Eu mă simt ca acasă în Sinaia, familia mea e în fiecare colţ din oraş. Am avut noroc şi am ales şi o biserică în care este pictat bunicul meu“.