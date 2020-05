Anthony Hopkins, filmuleţ înduioşător din izolare: îi cântă zilnic la pian pisicii sale VIDEO

Pisica lui Anthony Hopkins, Niblo, este extrem de norocoasă. Actorul îi cântă aproape zilnic la pian, după cum ne arată însuşi actorul prin filmuleţele publicate pe reţelele de socializare. În ultimul clip postat pe Facebook, Hopkins cantă la pian o piesă care se regăseşte şi în filmul „Two Popes“.

„Bună ziua tuturor. Să nu faceţi gălăgie. Niblo este într-o stare contemplativă. Este ocupat şi a scris cântece pentru mine. Continuaţi să zâmbiţi“, spune actorul.

Într-un alt mesaj, Hopkins se arată extrem de optimist şi le transmite fanilor să aibă încredere că „vom trece şi peste asta“, făcând referire la criza mondială provocată de pandemia de coronavirus.

Actorul a adaptat pentru pian şi un vals care a fost interpretat de Andre Rieu.

„Vă mulţumesc pentru urările şi vorbele generoase. Aşa cum vedeţi mă aflu în auto-izolare. Am 82 de ani şi am o grămadă de chestii de făcut. De exemplu, cânt la pian pentru Niblo (n.r. pisica) care e ocupat acum să-şi scrie memoriile“, spunea actorul într-un alt filmuleţ publicat la începutul pandemiei.

A post shared by Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) on Mar 18, 2020 at 10:20am PDT

View this post on Instagram

Anthony Hopkins, născut pe 31 decembrie 1937, este un actor britanic de film, teatru şi televiziune. Considerat unul dintre cei mai talentaţi artişti ai generaţiei sale, starul britanic a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în 1992 pentru evoluţia sa din filmul „Tăcerea mieilor/ The Silence of the Lambs“. Anthony Hopkins a primit alte trei nominalizări la Oscar pentru rolurile din filmele „Rămăşiţele zilei/ The Remains of the Day“, „Nixon“ şi „Amistad“.

Anthony Hopkins a fost înnobilat în 1993 de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii pentru servicii deosebite aduse artei dramatice şi are, începând din 2003, o stea pe Walk of Fame din Hollywood.