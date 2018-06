Anna Széles: „Florin Piersic se obrăznicise, de-asta am divorţat!”

Ce aţi simţit când aţi păşit din nou la Cluj?

Anna: Am mai fost chiar recent, anul trecut, când mi-am lansat autobiografia. Şi totuşi, acum am simţit o tulburare şi o nostalgie că sunt aici, la TIFF, pentru că mi-am adus aminte de începuturile carierei mele. Au trecut mai mult de 50 de ani de când am intrat la Studiourile Buftea. Ţin minte că am fost primită acolo cu atâta căldură.

Cine au fost mentorii dvs.?

Liviu Ciulei. Şi parteneri cu greutate, ca Victor Rebengiuc. Mai târziu chiar Florin Piersic.

Chiar voiam să vă întreb dacă atunci când eraţi împreună, îi cereaţi sfatul lui Florin Piersic în privinţa rolurilor?

Noi am jucat împreună mult. Şi în străinătate. Dar nu piese, mai mult spectacole alcătuite din scenete. Aşa cum erau Arşinel şi Stela, aşa eram noi un cuplu pe scenă. Şi atunci bineînţeles că-mi dădea sfaturi. L-am şi întrebat de ce nu s-a dus la Institut ca să devină profesor. Mi-a spus: „Pentru că nu am răbdare“.

Cum era acest sentiment: să joci chiar cu partenerul de viaţă? Nu era mai dificil?

Dimpotrivă. Era foarte bine. Chiar în spectacolul de care ţi-am spus aveam o scenetă, Cearta şi împăcarea se chema, în care ne-am certat foarte natural. Trebuia să-i dau o palmă şi i-am şi dat-o. (râde)