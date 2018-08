Andreea Raicu a dezvăluit greşelile făcute în relaţii: „Din dorinţa de a face relaţia să meargă, toleram lucruri până când nu mai puteam şi se termina cu scandal“

Andreea Raicu este una dintre puţinele vedete din România care a vorbit deschis despre depresie, probleme şi motivul pentru care nu are încă un copil FOTO Arhivă personală Andreea Raicu

Relaţiile de iubire ale Andreei Raicu au fost mereu în centrul atenţiei. La 25 de ani, fosta prezentatoare TV a început o relaţie cu fotbalistul Cristi Chivu, pe atunci în vârstă de 22 de ani, însă s-au despărţit după un an din cauza distanţei. În perioada 2006-2011, Andreea Raicu a format un cuplu cu actorul şi cântăreţul Tudor Chirilă, relaţia fiind marcată de mai multe despărţiri şi împăcări. La un de la despărţirea de Chirilă, vedeta s-a afişat cu tenismenul Horia Tecău, însă legătura s-a încheiat după un an. De atunci, Andreea Raicu nu a mai apărut în public cu niciun bărbat.

Acum, odată cu relansarea site-ului personal , Andreea Raicu s-a hotărât să vorbească deschis despre greşelile pe care le-a făcut în dragoste în speranţa că va ajuta şi alte femei. Ea a precizat că în ultimii ani a muncit enorm pentru a deveni conştientă de greşelile pe care le-a făcut şi pentru a-şi vindeca rănile. „Am ajuns la 41 de ani şi chiar am experimentat multe şi am învăţat lecţii preţioase, uneori cu preţul unor lacrimi sau frustrări, alteori cu darul liniştii care a urmat după ce am văzut adevărul şi mi-am găsit calea“, a scris vedeta în textul „Greşelile pe care le-am făcut în relaţii“

Andreea Raicu a recunoscut că, în primul rând, nu a ştiut să aibă răbdare: „Am fost mereu un om impulsiv şi lipsit de exerciţiul răbdării şi acest lucru mi-a afectat relaţiile.“

De asemenea, vedeta subliniază că întotdeauna şi-a dorit să-şi schimbe partenerul: „Îmi plăcea, dar parcă mai avea nevoie de nişte ajustări. În multe relaţii am dus această luptă, până când am înţeles că este o nebunie. Fiecare om este aşa cum este.“ Andreea Raicu le sfătuieşte pe femei să le comunice partenerilor ce le deranjează, dar să nu impună o schimbare.

O altă greşeală majoră spune că a fost afişarea nevoii de independenţă cu duritate: „Am făcut mulţi bărbaţi să se simtă prost pentru că nu i-am lăsat în niciun moment să creadă că am nevoie de ei. De fiecare dată când îmi ofereau ajutorul, insistam să mă descurc singură, dându-i astfel la o parte şi nelăsându-i să intre cu adevărat în viaţa mea.“

„N-am înţeles că într-o relaţie sunt trei entităţi: eu, el şi noi. Drept pentru care nu înţelegeam nevoia celuilalt pentru timp, spaţiu şi activităţi doar pentru el. «Aş vrea să fac ceva împreună cu prietenii mei» pentru mine era «Nu te iubesc şi nu vreau să stau cu tine»“, a mai dezvăluit Andreea Raicu.

Vedeta a mai recunoscut şi că o perioadă foarte lungă de timp şi-a pus pe primul loc cariera, ceea ce a condus la pierderi pe plan personal.

„Nu am ştiut să-i arăt unui bărbat că văd micile lucruri pe care le face pentru mine şi asta pentru că mi se părea normal să le facă. Mi se părea normal, spre exemplu, ca un bărbat să şteargă praful sau să se ducă la supermarket şi nu simţeam nevoia să-i ofer un premiu pentru asta sau să-l laud. Dar adevărul e că oricărui om, şi mai ales bărbaţilor, le place să fie lăudaţi pentru ideile şi acţiunile lor, chiar dacă sunt minore. Am observat cât de important e acest gest aparent insignifiant atunci când am început să o fac“, a povestit Andreea, precizând că multă vreme a fost şi extrem de orgolioasă în relaţiile de iubire.

Andreea a mai vorbit despre faptul că a fost greu de mulţumit, inflexibilă şi multă vreme nu a avut puterea să spună ce o deranjează. „Din dorinţa de a face o relaţie să meargă, toleram lucruri cu care nu eram confortabilă. Toleram şi toleram până când nu mai puteam şi atunci se termina cu un scandal. Lipsa comunicării şi frica de a spune ce nu e OK pentru tine te ţin departe de o relaţie sănătoasă“, scrie Andreea.

O altă greşeală a fost faptul că nu-şi permitea să fie vulnerabilă: „Sub nicio formă nu aş fi lăsat pe nimeni să vadă sau să creadă că am şi eu slăbiciuni şi vulnerabilităţi. Recunoşteam că am o problemă doar când ajugeam la capătul puterilor.“

Textul integral îl găsiţi pe andreearaicu.ro.