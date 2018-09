Andreea Berecleanu a dezvăluit că fiica ei va termina liceul în străinătate: „Nu sunt deloc de acord cu ce se întâmplă în ţară“

Prezentatoarea Observatorului a subliniat că a fost „o decizie foarte rapidă“ pe care au luat-o împreună.

„Surprinzător, am luat o decizie foarte rapidă, aşa cum a fost şi aceea când am hotărât împreună, de comun acord, înţelegând ce se întâmplă în România cu sistemul de învăţământ de stat, ca în clasa a VI-a să o mut pe Eva în sistemul privat şi am ales varianta britanică de învăţământ. Acum, în ultimii doi ani de liceu, după ce Eva a dat un test de carieră la IntegralEdu, am hotărât că este mai bine ca ea să fie îndrumată de profesori din Marea Britanie. Deci, ne-am hotărât ca ultimii doi ani de liceu să-i facă acolo, pentru că oricum va continua acolo şi universitatea. Aşa ne dorim noi, şi aşa îşi doreşte şi ea. Ea a mai avut o experienţă la 15 ani, un schimb educaţional. Eva se simte foarte bine în Marea Britanie, vorbeşte foarte bine limba engleză, se adaptează, are deja foarte mulţi prieteni români care sunt deja studenţi acolo, cel mai bun prieten al ei, alături de care a crescut, este acolo“, a povestit prezentatoarea de ştiri.

Fiica ei va studia arta, vedeta precizând că acesta e şi unul dintre motivele care le-a împins către alegerea de a studia în afară şi anume faptul că în România nu există foarte multe posibilităţi în domeniul cultural.

„Eva are 17 ani, este matură, este un om responsabil, sper ca Londra, care este un oraş superb, să o ajute să descopere altfel de lume, altfel de viaţă. Atât cât putem, suntem obligaţi să facem sacrificii pentru a le deschide cât mai multe porţi către lume. Mai ales în mediul artistic, din păcate, România nu le oferă artiştilor posibilităţi. Spre exemplu, în Londra, cursurile de dramă se fac pe scenă, chiar în teatre, pentru a simţi cât mai bine vibraţia scenei“, a explicat Berecleanu.

Vedeta Antenei 1 a precizat şi că este dezamăgită de sistemul de învăţământ românesc, dar şi de situaţia din ţară în general: „Sunt foarte supărată pe sistemul românesc de învăţământ în acest context. Deşi copiii mei învaţă în sistemul britanic, eu sunt foarte prezentă în ceea ce se întâmplă în ţară. Nu fac politică, dar ştiu politică şi nu sunt deloc de acord cu ceea ce se întâmplă în ţară şi cu această instabilitate. Mi se pare nedrept, pentru că ştiu părinţi foarte preocupaţi, foarte implicaţi în viaţa de la şcoală a copiilor, copiii foarte buni care care ar putea într-un alt mediu să aibă alte rezultate“.





Andreea Berecleanu are doi copii, Petru (13 ani) şi Eva (17 ani), din căsnicia cu jurnalistul Andrei Zaharescu. În prezent, prezentatoarea de ştiri este căsătorită cu medicul estetician Constantin Stan (62 de ani) şi recent au aniversat doi ani de la nuntă.