Andreea Bănică nu-şi mai lasă fata la şcoală: „Trăim vremuri pe care nu îmi imaginam vreodată că le vom trăi“

Am decis sa nu imi trimit printesa la scoala in sistemul hibrid pentru care optasem! Am un sentiment ciudat... traim vremuri pe care nu imi imaginam vreodata ca le vom trai. Prefer sa faca scoala de acasa, online pentru ca i se permite acest lucru. Imi doresc sa scapam mai repede de acest virus covid 19 care ne pandeste pe toti, care se raspandeste atat de repede si care pentru unii dintre noi este letal. Vreau sa am grija de familia mea, de bunicii in varsta (bolnavi), de noi care ne ingrijim copiii. Ei au nevoie de noi sanatosi si in putere! Mai e si faptul ca am un spirit civic dezvoltat care nu imi da pace 🤷🏼‍♀️ poate ca cei care citesc mesajul meu iau aminte 🤗 si vor lua masuri si ei la randul lor. Nu ne-am inchis in casa, nu traim intr-un glob de sticla insa pe cat putem, ne ferim in continuare de locurile aglomerate inchise, ne dezinfectam mereu si purtam masti ceea ce va rog si pe voi sa faceti 🙏