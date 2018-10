Andreea Bănică a dezvăluit că s-a luptat cu depresia după ce a născut: Îmi doream să o am pe mama alături. Aş fi dat orice să mă sfătuiască şi să mă încurajeze

Andreea Bănică a povestit, într-un text publicat pe blogul personal , că s-a luptat cu depresia după cele două naşteri. Vedeta are doi copii, un fiu, Noah, şi o fetiţă, Sofia.

Cântăreaţa, care va prezenta show-ul „Provocarea starurilor“ de la TVR 1 , a povestit că s-a simţit neajutorată şi „ar fi dat orice“ să o poată avea alături pe mama ei, care a murit în urmă cu câţiva ani.

„Pe Sofia am născut-o prin cezariană, la 38 de săptămâni şi a fost perfect sănătoasă. Am făcut depresie când am ajuns cu ea acasă, pentru că îmi doream să o am pe mama alături şi mă gândeam că aş fi dat orice să o am, să mă ajute, să mă sfătuiască, să mă îmbrăţişeze şi să mă încurajeze. A fost o perioadă de vreo două săptămâni, timp în care mi se părea că nici câinele, Nino (care în prezent are 11 ani) nu mă mai iubeşte (…). Mi-a fost greu cu alăptarea, nu prea ştiam mai nimic, pentru că în România prea puţin se face educaţie în acest sens“.

Artista a povestit că ceea ce a făcut-o să treacă peste acea perioadă a fost chiar revenirea pe scenă.

„Mi-am revenit mai greu şi am urcat pe scenă la trei luni după naştere, nepregătită şi gâfâind toată, dar mi-a prins bine că m-a scuturat puţin şi mi-am dat seama că trebuie să revin la meseria mea, pe care o iubesc nespus…“.

Andreea Bănică mărturisit şi faptul că, în urma sarcinii, a rămas şi cu probleme de sănătate.

„Nu am slăbit foarte repede, ci tot normal, cum m-am şi îngrăşat, însă mai greu ca la a doua sarcină. După această sarcină m-am ales cu un microprolactinom pe hipofiză pentru care iau şi astăzi tratament…“.

Andreea Bănică şi-a pierdut ambii părinţi în urmă cu câţiva ani. În 2001, tatăl artistei a decedat în urma unui accident rutier, iar mama cânăreţei a murit în 2003, din cauza cancerului.

Andreea Bănică căsătorită de 10 ani cu Lucian Mitrea, alături de care are doi copii: Sofia şi Noah. Recent, vedeta a făcut mărturisiri despre copilăria sa, marcată de un tată violent.

