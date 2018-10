Andreea Bănică a dezvăluit că a avut o copilărie marcată de violenţă: „Aveam parte de scandaluri, de bătăi, de fugit de acasă. Tata îşi vărsa frustrările pe noi“

Andreea Bănică a vorbit, pe blogul personal , despre violenţa manifestată în şcoli de către copii. Vedeta, care are doi copii, e de părere că atitudinea agresivă a celor mici depinde de ceea ce văd acasă, de educaţia primită din partea părinţilor.

„Violenţa pe care o manifestă copiii pleacă automat din ceea ce văd acasă. Iar dacă acasă văd scandaluri, violenţă fizică, limbaj neadecvat, acest lucru se va răsfrânge asupra copilului şi se va purta ca atare mai târziu“, a scris Andreea.

În acest context, vedeta a mărturisit că şi ea a trecut prin momente mai puţin fericite în copilărie, crescând lângă un tată „recalcitrant“ şi care „îşi vărsa nervii şi frustrările“ pe cei din jurul lui.

„Când eram mică aveam parte de scandaluri, de bătăi, de fugit de acasă şi nu a fost uşor să trăiesc aşa. Când am împlinit 18 ani şi am văzut că pot să plec şi să fac ceva pe picioarele mele departe de casă, m-am bucurat. Dar mi-a fost greu să ştiu că o las pe mama cu tatăl meu, care era bolnav şi din cauza bolii devenea recalcitrant şi îşi vărsa nervii şi frustrările pe noi“, a mărturisit cântăreaţa. În niciun caz nu pot să zic că din episoadele de violenţă am învăţat ceva sau am devenit mai bună. Dar mi-am jurat că eu nu voi sta niciodată lângă un bărbat care va ridica mâna la mine şi mai ales la copiii mei. Mi-am impus ca copiii mei să crească frumos, să nu trăiască niciodată în scandal. Şi m-am ţinut de promisiune, pentru că Lucian e un tată nemaipomenit, ba chiar mai permisiv decât mine“.

Vorbind despre familia ei, Andreea mărturiseşte că încearcă să le ofere cel mai bun exemplu copiilor ei şi a menţionat că nu face niciodată greşeala de a se certa în faţa celor mici.

„Eu, de exemplu, în familia mea, ca în orice cuplu, mai am momente tensionate cu Lucian şi ne mai certăm, dar niciodată de faţă cu copiii, întotdeauna ieţim din casă şi vorbim ce avem de discutat sau ne scriem pe Whatsapp. Asta e varianta cea mai bună şi nu ţipăm unul la altul. De violenţă sau limbaj neadecvat în educaţia copiilor nici nu se pune problema (...). Nu îmi e ruşine să recunosc că am mâncat bătraie când eram mică. Adult fiind acum, îmi dau seama că făceam şi eu năzbâtii ca orice copil, dar nu consideram că meritam să fiu bătută, cum nu cred că vreun copil pe lumea asta merită să fie tratat aşa“, a mai spus cântăreaţa. Andreea Bănică căsătorită de 10 ani cu Lucian Mitrea, alături de care are doi copii: Sofia şi Noah.

FOTO Facebook