Andreea Bălan critică părinţii care îşi laudă „aberant“ copiii: „Vor creşte leneşi, fără ambiţie, crezând că totul li se cuvine“

Andreea Bălan i-a criticat pe părinţii care„ îşi laudă aberant“ copiii, deşi aceştia nu reuşesc să treacă mai departe în concursuri de talente precum „Next Star“ sau „Vocea României Junior“.

Cântăreaţa a explicat că acest lucru este greşit pentru că „un copil care este lăudat nemeritat va creşte leneş, fără ambiţie, crezând că totul i se cuvine“, iar când realitatea le va demonstra contrariul, vor suferi de depresie şi vor avea şocuri emoţionale.

„M-am uitat la «Vocea Kids» şi la «Next Star» şi lucrul comun pe care îl au aceste emisiuni sunt părinţii care îşi laudă aberant copiii chiar dacă ei nu trec mai departe sau nu întorc scaunele – «Lasă, puiule, tu ai fost cel mai bun, ăştia sunt proşti că nu te-au ales», iar copilul habar nu are care e realitatea şi are un şoc emoţional pentru că e respins. Cred că unor părinţi le lipseşte luciditatea şi vor cu orice preţ ca micuţii să le rezolve frustrările neîmplinite. Nu îţi aduci copilul la un astfel de concurs fără să te gândeşti că există posibilitatea să fie respins. Locurile sunt limitate şi sunt aleşi cei mai buni. Un copil care este lăudat pe nemerit va creşte leneş, fără ambiţie, crezând că totul i se cuvine şi atunci când viaţa îi va arăta că de fapt nu e chiar aşa bun, imaginea de sine va fi zdruncinată şi va cădea în depresie“, este de părere cântăreaţa, mama unei fetiţe de aproape doi ani.





Artista a vorbit şi despre propria copilărie, mărturisind faptul că a fost deseori criticată de tatăl ei, iar acest lucru a determinat-o să muncească mai mult pentru a deveni mai bună şi pentru a avea „realizările şi situaţia de azi“.

„Eu nu am fost nici pe departe lăudată în copilărie, ba chiar criticată (nici aşa nu e bine) şi de aceea am avut o ambiţie iesită din comun de a realiza lucruri. Dacă aş fi crezut despre mine că sunt mega talentată, m-aş fi blazat şi nu aş fi muncit mult ca să devin mai bună şi să am realizările şi situaţia de azi. Totodată, (am mai spus lucrul ăsta), de ce toţi copiii la aceste concursuri spun «Vreau să fiu vedetă»?! Pentru că (din nou) asta îşi doresc părinţii din ego şi frustrare. NU ăsta este scopul! Ci trebuie să oferi publicului (Universului) talentul tău şi dacă eşti bun, vei fi răsplătit cu celebritate şi bani implicit. Nu mai alergaţi după himere cu o imagine a realităţii distorsionată, că nu aşa se face performanţă“, a fost mesajul Andreei Bălan.

Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea (30 de ani) şi au împreună o fetiţă.

FOTO Facebook