Andra, scrisoare emoţionantă către fetiţa sa: „Iartă-mă pentru nopţile când ajung prea târziu şi oboseală nu mă lasă să ne deghizăm în prinţese“

„De mult timp îmi doresc să îţi scriu o scrisoare, una pe care să o citeşti când vei creşte mare, dar parcă niciodată nu am reuşit să pun cuvintele pe hârtie/tastatură aşa cum mi-aş fi dorit. Poate pentru că te-am dorit atât de mult şi simt că, orice aş spune, nu e de ajuns pentru a exprima cu adevărat ceea ce simt pentru tine, draga mea Eva Ioana Maria“, a scris Andra pe blog-ul de pe site-ul său andraonline.ro.

„Până să va am pe tine şi pe David, credeam că le am pe toate: un soţ, aşa cum am visat, o carieră, o pasiune, un loc pe care să-l numesc acasă. Dar acum îmi dau seamă că eram incompletă şi că nimic nu poate egala dragostea unei mame pentru copiii ei. Sună prea poetic, prea clişeistic? Poate, dar cum altfel să descriu sentimentul acela minunat pe care îl simt de fiecare data când te văd?! Te am doar de trei ani in viata mea – imi amintesc si acum cu mare emotie momentul cand te-am tinut in brate – si simt ca am descoperit o alta lume, ca si eu cresc impreuna cu tine si invat sa ma cunosc in atat de multe feluri. Eşti plină de viaţă, iubitoare, atât de fericită, dar şi puternică şi hotărâtă să transformi lumea într-un loc minunat de joacă, încât mă uimeşti în fiecare zi. Trece repede timpul şi parcă îmi doresc să rămâi mereu mică, fragilă, să te cuibăreşti în braţele mele şi să alergi după David. Draga mea Eva Ioana Maria, să nu te grăbeşti să creşti şi să rămâi mereu cu sclipiri de lumina inocentă în ochi (…) Nu sunt perfectă, ştiu, o să am momente când o să greşesc sau nu o să pot să fiu lângă tine atât de mult pe cât îmi doresc. Dar încerc, pentru tine şi pentru David, să fiu cea mai bună versiune a mea, să va dau tot ce am eu mai bun pe lume. Iartă-mă pentru nopţile când ajung prea târziu, pentru clipele în care oboseală nu mă lasă să facem castele şi să ne deghizam în prinţese. Încerc să compensez cu multă afecţiune şi îmbrăţişări calde“, i-a transmis cântăreaţa micuţei sale.

Andra şi Cătălin Măruţă s-au căsătorit civil pe 10 august 2008, iar aproape două săptămâni mai târziu, pe 23 august, când este şi ziua de naştere a cântăreţei, au făcut cununia religioasă şi petrecerea în Târgu Jiu, oraşul natal al prezentatorului de la Pro TV.

Pe 16 martie, a venit pe lume David, primul lor copil, iar familia Măruţă a devenit mai mare acum trei ani, când cei doi au devenit părinţi pentru a doua oară.